Un jurnalist din Braila, lovit peste fata in sediul PNL VIDEO

Jurnalistul de la infobraila.ro Catalin Iordache a fost lovit cu palma pe fata, in urma unui conflict avut in sediul PNL, gestul fiind surprins de o inregistrare video.In videoclip se aude cum cei doi se cearta, iar cand barbatul este lovit, se aud vocile mai multor persoane care le spun sa inceteze.Conform publicatiei citate, cel care l-a lovit este omul de afaceri Ovidiu Nechita, apropiat al deputatului PNL Alexandru Popa, iar conflictul ar fi pornit dupa ce acesta l-ar fi injurat pe jurnalist.Sursa citata mentioneaza ca a fost chemata politia, dar agresorul nu se mai afla in sediu.