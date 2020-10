VIDEO Oficialii Ambasadei Turciei din Bucuresti au dat afara doi jurnalisti turci de la inmormantarea istoricului Mustafa Ali Mehmed pe motiv ca sunt "teroristi cautati"

>", a declarat jurnalistul turc.



La final, viceconsulul Sait Evren Guner impreuna Ali Kilicarslan Kopuz au decis sa-i dea afara pe cei doi ziaristi.



Jurnalistul considera ca acest atac vine dupa protestul de duminica, din Piata Constitutiei, fata de conditiile in care sunt tinuti detinutii politic din Turcia.



"Am fost gonit de pe teritoriul Turciei, dar in Romania, nu in Turcia. Ieri, tot aici, am facut o filmare fara nicio problema. Mai ales, familia decedatului nu a anuntat nicio restrictie pentru ceremonie", a afirmat Celik.



Necdet Celik si colegul sau Hayri Gul au scris mai multe articole despre lucrarile profesorului Mustafa Ali Mehmed, facand chiar interviu cu istoricul, dar nu au putut sa marcheze evenimentul inmormantarii sale. Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



Ziaristul turc Necdet Celik si un coleg al sau au fost, marti, la cimitirul musulman din Bucuresti, pentru a se ducumenta pentru articol despre inmormantarea istoricul si turcologului din comunitatea turco-tatara Mustafa Ali Mehmed.Desi nu erau singurii jurnalisti la eveniment , viceconsulul Sait Evren Guner l-a oprit pe Necdet Celik din a mai filma, iar un angajat de la cimitirul mahomedan, Mehmet Oner, a incercat sa sparga telefonul colegului. Mai mult, ambasadorul Fusun Aramaz a ordonat angajatilor institutiei sa sune jandarmii pe motiv ca la eveniment se afla "teroristi cautati"."Am intarziat intentionat, pentru ca stiam ca vor veni cei de la ambasada si nu am doream sa intru in conflict . Cand am inceput sa filmez rugaciunea, nu a trecut un minut si viceconsulul Sait Evren Guner a intervenit si mi-a inchis camera video. Eu filmam cu telefonul. Nu am vrut sa ne certam in fata oamenilor, m-am departat si viceconsulul a venit la mine si mi-a spus ca aici este teritoriul Turciei, nu pot filma, chiar daca ceea ce filmez nu are legatura cu statul turc. Am spus ca alti doi ziaristi urmaresc acest eveniment, dar mi-a replicat ca celor doi le-a dat voie. Am precizat ca la intrare nu am fost oprit de nimeni, nu exista niciun anunt pentru acreditare si am participat la mai multe evenimente similare in anii trecuti. Viceconsulul a insistat sa ies, chiar m-a amenintat ca va chema jandarmii. Am aflat mai tarziu ca ambasadorul Fusun Aramaz a chemat jandarmii spunand, <