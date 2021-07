A murit jurnalistul timisorean Raico Cornea, realizator a numeroase productii TVR

Peste cateva zile, jurnalistul ar fi implinit 52 de ani. A lucrat aproape trei decenii in Televiziunea Romana si a facut sute de reportaje si filme documentare.In timpul razboiului din fosta Iugoslavie, a fost corespondent al TVR la fata locului, iar activitatea profesionala a fost incununata de foarte multe premii pentru numeroasele productii tv.Raico Cornea a fost membru in Consiliul de Administratie al Socetatii Romane de Televiziune, ca reprezentant al minoritatilor, iar in 2017 a fost numit in functia de coordonator cu atributii de Director interimar al postului public.A semnat si cinci volume de reportaj, analiza si beletristica, fiind doctor in filologie-comunicare.