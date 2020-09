Justitia si incestul

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF

Iata primele rezultatele ale cautarii, in titluri de presa:Dincolo, insa, de o lista funesta cu astfel de titluri de presa, dincolo de cuvinte care nu pot oricum cuprinde drama si trauma profunda a unor copii, se afla societatea in care ele se intampla si sistemul care trebuie sa faca dreptate. Despre ele trebuie vorbit. Fara emotie. Sec. Exact asa cum arata mintile si sufletele celor care trec prin astfel de drame: victime , parinti, prieteni. Cati dintre ei raman oameni intregi, e greu de spus.O alta fetita, acum femeie,abuzurile sexuale ale fratelui mai mare, inca de cand ea avea 6 ani, iar el 13. Nu a avut incredere in nimeni, timp de 11 ani, ca sa poata vorbi despre asta. A scris un jurnal al abuzurilor pe care l-a gasit tatal, care l-a predat autoritatilor, atunci cand copila a plecat de acasa.Povestea juridica incepe asa: "La data de 29 septembrie 2015, in jurul orei 19,00, la sediul IPJ Braila s-a prezentat numitul S.I., tatal persoanei vatamate si al inculpatului, care a sesizat politia cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 17 ani, nu a mai revenit acasa dupa terminarea orelor de curs. S.I. a predat organelor de cercetare penala un jurnal intim apartinand fiicei sale, gasit intr-o borseta de-a sa, in care era consemnat faptul ca, vreme de mai multi ani, aceasta fusese abuzata sexual de fratele sau, cu 7 ani mai in varsta. Persoana vatamata a precizat, printre altele, ca ultimul act sexual intretinut cu inculpatul a avut loc cu cateva zile inainte de a pleca de la domiciliu". Asta au consemnat anchetatorii.Abia in septembrie 2020, Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv pe Madalin Stoian (29 de ani) la 5 ani de inchisoare cu executare pentru viol.Cati copii sau chiar parinti - in cazul in care parintele nu este chiar el abuzatorul - vor alege sa scrie jurnale in loc de plangeri penale? Drama din jurnal da mai mult context relatiei sistemului de justitie cu un copil decat toate statisticile existente. Copiii cunosc doar franturi despre sistemul de justitie care ar trebui sa ii protejeze. Il simt departe, strain, indescrifrabil si aparent ineficient in combatarea pericolelor actuale. Cum sa rezolvam faptul ca oricat de aproape ar fi pericolul, copilul nu cauta protectia autoritatilor?. Consultarea trebuie sa se poarte pe fapte directe, experiente dure, informatii stiintifice, prin conexarea lectiilor invatate din implementarea. Exista astazi mai multe motive decat oricand ca noul cadru structural european sa faca din accesul copilului la justitie o prioritate pentru toate statele membre, inclusiv pentru Romania, cu conditia sa oferim cat mai multe solutii si propuneri prin aceasta consultare. Poate macar de astazi incepem sa compensam faptul ca ani de zile justitia nu a stiut sa fie intotdeauna alaturi de cei mai fragili reprezentanti ai unei societati care la randul ei sufera cronic de lipsa de educatie si de sindromul complicitatii prin tacere, reprezentanti pe care avea o datorie suprema sa ii protejeze: copiii.. Poate lipsa increderii ca vocea ei va fi auzita a determinat copila abuzata sexual vreme de 11 ani sa isi scrie durerea intr-un jurnal, nu intr-o plangere impotriva agresorului. Accesul copilului la justitie este inca influentat de prejudecati, dar si de insuficienta adaptare a sistemelor judiciare a unor state membre la cei aproximativ 95 de milioane de cetateni europeni minori. Oricare dintre acestia poate ajunge in contact cu sistemul judiciar in diverse imprejurari, si chiar se intampla. In 2010 la nivelul statelor europene s-au inregistrat. Putem contribui inclusiv la dezvoltarea cadrului normativ al Uniunii Europene ce traspune in practica solidaritatea europeana. Uniunea Europeana are dreptul, in bazaal Cartei UE a drepturilor fundamentale, de a interveni pe acest aspect. Revizitand lumea europeana ulterior, concluzia este ca acesteia i-au urmat o serie de actiuni de substanta, directive ce au garantat, la. Trebuie sa continuam sa implementam in toate statele membre Directiva privind drepturile persoanei vatamate, Directiva pentru garantii procedurale pentru copiii suspecti sau acuzati,si. Iar aceasta imagine de ansamblu nu poate fi lipsita de necesitatea ratificarii Conventiei de la Istanbul in toate statele membre.Vorbim despre tara in care, conform unei anchete jurnalistice a publicatiei Dela0.ro, 3 din 4 cazuri de acte sexuale cu victime copii sunt judecate in instantele romanesti ca fapte consimtite.Si despre tara in care procurorul general Gabriela Scutea afirma, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii, chiar in luna iunie a anului 2020, luna in care sunt celebrati copiii din intreaga lume, ca "".Prin urmare, o fetita de 13 ani ar avea discernamantul sa consimta un astfel de act sexual. Poate chiar sa il considere un cadou de Craciun.Asa arata sistemul, iar el e bolnav. Ca functionalitate, ca interpretare si aplicare a legii cu celeritate, ca nivel de empatie si intelegere minima a conceptului de. Daca solutia juridica la un abuz infiorator si la o trauma uriasa este sa le includem in capitolul acte consimtite, atunci nu exista nicio diferenta morala intre cel care a incadrat fapta si faptuitor. Cel dintai a considerat ca un copil poate consimti violul, cel de al doilea, ca acel copil i se cuvine, ca o prada.Mai mult decat atat, este un sistem care nu pare sa inteleaga ca astfel de anomalii flagrante, alaturi de lipsa implementarii si/sau absenta unui cadru actualizat de protectie a drepturilor copilului afecteaza direct accesul copilului la justitie, la aplicarea legii penale, civile, administrative sau a muncii. Plangerile sau cererile sunt de mult prea multe ori considerate neintemeiate, desi poate fi vorba de un caz de violenta , exploatare sexuala, prin munca sau prin cersetorie. Audierile repetate in incaperi intimidante, procedurile traumatizante, decredibilizarea copilului pentru vina de a fi copil, alaturi de discriminare reprezinta doar cativa dintre factorii ce determina dubla victimizare a copilului si fuga acestuia de autoritati . Solutia nu este o justitie care sa cocoloseasca, nici una care impovareaza copilul cu decizii de adult, ci un sistem ce protejeaza, implementeaza si garanteaza drepturile copilului. Lumea justitiei este o lume a oamenilor mari greu de inteles pentru un copil victima, inculpat, martor sau parte.. Cateva lucruri de facut:Este momentul sa normam detaliat procedura de comunicare si instiintare intr-un dosar cu o parte minora, procedura prin care este respectat dreptul minorului de a fi ascultat, procedura de desfasurare a sedintei de judecata astfel incat copilul sa o poata intelege, obligatia procedurala de a comunica informatii, decizii si hotarari intr-un format adaptat capacitatii de intelegere a minorului. O sedinta de judecata, fie ca discuta aspectele unui divort sau un caz penal, poate dura doua, trei, cinci sau mai multe ore, timp in care persoana respectiva trebuie sa ramana concentrata pentru a da replica, desi este coplesita emotional, fara sa bea, sa manance sau sa aiba acces la toaleta. Pentru a putea dezvolta o justitie in interesul copilului ar trebui instituite proceduri obligatorii care sa protejeze minorul de traumele la care poate fi supus in timpul administrarii probelor, dar si obligatia de a desfasura audieri sau interactiuni cu minorul in locuri neintimidante si adaptate protejarii drepturilor acestuia.Defaimarea in public a unui parinte intr-un proces de divort, filmari ale faptelor penale sau reactii emotionale puternice din partea altor participanti la un proces pot marca psihicul unui copil mai ales daca sunt traite nemijlocit. Un standard general de interactiune cu un minor pentru toti profesionistii, avocat, lucrator social, mediator, medic, psiholog, politist sau magistrat s-ar completa cu programe de formare pentru a instrui reprezentantii minorului asupra modului in care ii pot sustine interesul superior, dand credibilitate afirmatiilor sale si aparandu-i drepturile eficient.Aplicarea legii este influentata de modul in care este pusa in executare o hotarare a instantei. Este necesara reglementarea modului in care se pune in executare o hotarare judecatoreasca ce vizeaza un minor. Executarea nu se face prin. Ne putem gandi inclusiv la o structura care sa monitorizeze masura in care principiul termenului rezonabil este respectat in dosarele cu minori. Asta poate preveni ca un proces sa se intinda pe ani de zile, excesiv si nejustificat, in conditiile in care, de-a lungul procedurii judiciare, copilul va interactiona cu avocati , grefieri, psihologi, experti si magistrati , toti punandu-si amprenta asupra starii sale emotionale si a dezvoltarii sale. Dupa toti acesti ani de procese, un copil nu mai este copil. Iar ca adult, va ramane marcat de aceste interactiuni.Ne trebuie programe de formare continua pentru cei care interactioneaza cu minorii.care sa transforme prezenta unui avocat, psiholog, lucrator social sau prieten intr-un element de siguranta si echilibru pentru copil, pe toata perioada realizarii unor proceduri judiciare. Asta trebuie sa fie regula, nu exceptia. De asemenea, accentul pe preventie si invatarea, atat pentru parinti cat si pentru copii - ce inseamna pericolul, insusirea gesturilor - bariera, accesul facil la numere unice pentru sprijin, consiliere si interventie , aplicatii comunitare dezvoltate impreuna cu autoritati de aplicare a legii - sunt elemente esentiale.Apoi digitalizarea justitiei civile si penale, folosirea ei in interesul copilului ar scurta procedurile evitand ca minorul sa fie in aceeasi incapere cu agresorul sau si i-ar permite sa sesizeze si sa ceara ajutor din partea autoritatilor. Iar acele autoritati trebuie sa genereze incredere si siguranta, nu claustrare si teama.Justitia nu este despre solutii facile, ci despre respect pentru drepturi si despre demnitate umana. Ea se face cu profesionisti care sunt, inainte de toate, oameni. Oameni care fac legile, oameni care le respecta, oameni care le aplica, oameni care vegheaza la siguranta altor oameni. Iar copiii sunt copii. Si la 6, si la 11, si la 13 sau 15 ani. Cine considera ca un copil poate consimti abuzul iar aceasta este o realitate care trebuie reflectata intr-o solutie juridica nu are ce cauta intr-un sistem judiciar. Pentru ca ii scrie, cu premeditare, jurnalul propriului incest si al unui esec care prabuseste cel mai usor o societate, o tara, un continent. Da, 11 ani de viol te desfigureaza complet ca individ si ca om. Iar dezumanizarea, complicitatea si aroganta te desfigureaza ca profesionist. Justitia din Romania ar trebui sa stie asta cel mai bine. Au trecut aproape tot atatia ani de la primul troc politic pe inalti magistrati, primul pas major catre declin al sistemului. Cred ca e vremea sa ne ridicam in picioare. Macar pentru copiii pe care nu stim sa ii ocrotim.