Premiera in justitia din Spania: Romanca, dansatoare de noapte, condamnata la inchisoare dupa ce a pacalit un spaniol sa-i dea un milion de euro

Minciuni pe banda rulanta

O romanca va face inchisoare in Spania , acuzata de inselaciune , dupa ce a profitat de pe urma unui spaniol care i-a dat toti banii pe care ii avea si a ajuns chiar sa se imprumute si sa intre in datorii din cauza ei. Avocatii victimei au demonstrat ca femeia, dansatoare la un club de noapte, a profitat de increderea pe care i-a oferit-o si l-a facut practic sa intre in faliment. Procurorul care s-a ocupat de acest caz spune ca romanca a dat dovada de o imaginatie iesita din comun. Femeia a realizat ca barbatul era indragostit de ea si i-a cerut bani pentru operatii pe care in realitate nu si le-a facut niciodata, dar si pentru a-si rezolva o serie de probleme imaginare. Rand pe rand, ea a invocat diverse situatii critice, pentru care a cerut sume mari de bani pe care nu i-a mai restituit niciodata.Astfel, mai intai ea l-a mintit si l-a convins sa-i dea bani pentru o interventie chirugicala de indepartare a uterului, ovarelor, dupa care i-a cerut bani pentru a-si reconstrui sanii. Si nu s-a multumit nici cu atat.Potrivit publicatiei spaniole El Diario Montanes, dupa falsele interventii chirurgicale, femeia i-a spus senina ca a fost instiintata ca are cancer si a cerut din nou bani pentru a-si trata o tumoare pe creier, dar si pentru a primi tratamente de chimioterapie si radioterapie. Cand a epuizat lista de boli imaginare, romanca a invocat altfel de probleme financiare, afirmand ca toti banii pe care ii avea si pe care ii tinea intr-o banca din Romania i-au fost blocati si ca ea este victima unei inselatorii de proportii.Doar ca, la un moment dat, satul sa dea atatia bani si sa fie mintit la nesfarsit, barbatul i-a cerut banii inapoi. Si fiindca romanca i-a spus ca toti banii ei sunt blocati intr-o banca din Romania, banca inexistenta in realitate.Afundat in datorii, spaniolul a recurs in cele din urma la ultima solutie care ii ramasese: instanta . Inselat cu suma de 922.000 de euro, bani pe care i-a dat romancei in decursul a doi ani, barbatul le-a povestit anchetatorilor ca si-a vandut trei proprietati si a facut cinci imprumuturi, inclusiv din partea a patru banci, pentru a-i putea acesti bani femeii.Cazul a ajuns la o instanta din Cantabria, iar verdictul nu s-a lasat asteptat. Zilele trecute, Curtea Provinciala din Cantabria a condamnat-o pe romanca la sase ani de inchisoare cu executare, plus restituirea intregii sume datorate, dar si o amenda consistenta de 4.320 de euro.Avocatii romancei sustin insa ca decizia este absurda si ca clienta lor nu a cerut banii, ci i-au fost oferiti drept cadou. Ei spun ca este o mare nedreptate si ca se vor adresa unei instante superioare pentru a-i face dreptate romancei. Mai mult, ei spun ca sumele primte cadou de clienta lor au fost in realitate mult mai mici si ca nu ar fi acceptat niciun ban daca ar fi stiut ca e vorba de bani dati imprumut.