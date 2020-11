Kakapo, cel mai gras papagal din lume, desemnat pasarea anului 2020 in Noua Zeelanda

Kakapo, specie amenintata cu disparitia, nu poate zbura si se ascunde in timpul zilei. Colorat verde si cafeniu, este cel mai gras (pana la 4 kilograme) si cel mai longeviv papagal.A primit prima data titlul de pasarea anului in Noua Zeelanda in 2008. Dupa ce au fost facute eforturi de protejare, populatia de kakapo a crescut de la 50, in anii 1990, la 213, in prezent.El traia peste tot in Aotearoa (numele maori al Noii Zeelande), insa astazi mai poate fi gasit doar pe insule fara pradatori.Masculul emite un sunet puternic pentru a atrage femelele si miroase ca "interiorul unei cutii de clarinet, mucegait si cu tenta de rasina si lemn", a spus Laura Keown, purtator de cuvant al competitiei."Ceea ce face kakapo unic il face si vulnerabil in fata amenintarilor. Creste incet, isi face cuib pe pamant si principala lui forma de aparare este sa imite un arbust. Aceste calitati au functionat pe insula cu pasari unde a evoluat, insa nu pacalesc pradatorii introdusi, ca hermelina, sobolanii si pisicile".O alta pasare pe cale de disparitie, albatrosul antipodean, care deseori se prinde in plasele de pescuit, a primit cele mai multe voturi la prima alegere dintre cele peste 55.000 exprimate, insa, conform sistemului competitiei, kakapo a fost invingator. Organizatorii au spus ca spera ca albatrosul sa nu se simta neindreptatit.In 15 ani de cand a fost lansata competitia, ea a ajutat la cresterea gradului de constientizare privind mediul, au mai spus organizatorii. In plus, oamenii au descoperit diverse pasari.Oamenii de stiinta estimeaza ca un exemplar de kakapo traieste in medie 60 de ani.Cel mai cunoscut este Sirocco, care aparent se crede om dupa ce, in urma unei boli respiratorii, a devenit primul mascul crescut de om. In varsta de 23 de ani, el a fost intr-un turneu in Noua Zeelanda pentru a promova situatia speciei sale.In 2009, el a fost protagonistul unui incident in care a fost implicat zoologul Mark Carwardine, ce filma pentru documentarul "Last Chance to See" (BBC), cu actorul Stephen Fry. Pasarea a incercat sa se imperecheze cu capul lui Carwardine. Fry a facut legatura intre figura papagalului si cea a unui gentleman din epoca victoriana. Inregistrarea video a incidentului a fost vizionata de peste 18 milioane de ori.Noul guvern neozeelandez a alocat Departamentului de Conservare cea mai mare crestere de buget din ultimii 15 ani. Guvernul a promis sa monteze camere de filmat pe toate vasele de pescuit comercial, iar obiectivul Noii Zeelande este ca, pana in 2050, sa nu mai aiba pradatori.