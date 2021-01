Kamala Harris a demisionat din Senat pentru a prelua mandatul de vicepresedinta a Statelor Unite

Harris a fost senatoare din partea statului California din 2017. Ea l-a anuntat printr-o scrisoare pe guvernatorul statului, Gavin Newson, ca demisia intra in vigoare luni la amiaza. Ulterior, Newsom l-a numit in locul ei, pentru ultimii doi ani de mandat , pe Alex Padilla, secretarul de stat al Californiei.Intr-un editorial publicat de ziarul San Francisco Chronicle inaintea demisiei, Harris le-a transmit californienilor ca "nu este un adio" si a sugerat ca ar mai putea ajunge in Senat. "Acum, cand demisionez (...) ma pregatesc sa depun un juramant care ma va face sa prezidez (Senatul). Asa cum a aratat odata senatorul Walter Mondale, ajuns vicepresedinte, vicepresedintia este singura functie din guvernul nostru care 'apartine atat puterii executive, cat si puterii legislative", a scris ea.Harris a inregistrat deja o alta premiera istorica, fiind prima femeie de culoare care a reprezentat California in Senatul SUA. Ca vicepresedinte al tarii, votul ei va fi decisiv in caz de egalitate de voturi pro si contra unei decizii in camera superioara a Congresului.Autoritatea ei va fi probabil vitala pentru viitorul presedinte Joe Biden , apreciaza dpa. Viitorul lider democrat de la Casa Alba intentioneaza sa treaca legi printr-un Senat in care republicanii ocupa 50 de locuri, adica jumatate.In editorialul citat, Harris a observat ca vicepresedintii SUA au decis rezultatul votului in Senat doar de 268 de ori in istoria tarii. "Intentionez sa lucrez neobosit ca vicepresedinte, inclusiv, daca este necesar, sa indeplinesc aceasta indatorire constitutionala. In acelasi timp, sper ca in loc sa ajunga la o egalitate, Senatul va gasi o baza comuna si va lucra pentru poporul american", a adaugat ea.Primul test pentru Harris ar putea avea loc in curand: Biden spera ca Congresul va dezbate pachetul in valoare de 1900 de miliarde de dolari propus de el pentru stimularea economiei americane afectate de epidemia de coronavirus . In Camera Reprezentantilor, votul nu va pune probabil probleme; camera inferioara a Congresului este dominata de democrati si a aprobat primavara trecuta un pachet si mai mare de ajutoare.Republicanii din Senat au refuzat insa multa vreme sa sustina orice cheltuieli mari pentru asistenta, ceea ce inseamna ca s-ar putea ajunge intr-o situatie cu 50 de voturi pentru masurile propuse de Biden si 50 impotriva. In acest caz, Harris ar putea interveni si vota decisiv pentru adoptarea legislatiei.CITESTE SI: