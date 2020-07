Kanye West a izbucnit in lacrimi la prima sa adunare electorala

"Harriet Tubman nu a eliberat niciodata sclavii. Doar ca sclavii lucrau pentru alti oameni albi", a spus el la un moment dat cand a discutat despre inegalitatea economica.Evenimentul, difuzat pe YouTube si pe posturile de televiziune locale, nu a reusit sa clarifice daca West incearca cu adevarat sa castige presedintia. Campania lansata cu un tweet din 4 iulie a ratat deja mai multe termene pentru a aparea pe buletinele de vot ale statului."Libertatea nu vine de la alegeri. Libertatea vine de la tine sa nu incarci pornografia.", a spus el la un moment dat.El a sustinut ca avortul ar trebui sa fie legal, dar foarte descurajat, sugerand ca va promova o politica in calitate de presedinte pentru ca oricine care naste un copil sa primeasca un milion de dolari.West a facut referire la invataturile biblice si crestine de mai multe ori si a izbucnit in lacrimi in timp ce a descris cum parintii sai doreau sa il avorteze.