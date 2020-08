Kim Jong Un a ordonat confiscarea cainilor de companie, pe motiv ca acestia sunt "un simbol al decandentei occidentale". Nord-coreenii sunt ingroziti ca prietenii lor necuvantatori vor ajunge in farfuriile restaurantelor din Phenian

Dictatorul a emis in luna aprlie, o directiva prin care cresterea cainilor doar pentru amuzament, ca animale de companie, reprezinta un "simbol al decadentei occidentale", o tendinta burgheza a oamenilor instariti si a oficialilor de rang inalt, iar acest lucru nu e admisibil in conditiile in care oamenii obisnuiti detin porci sau alte animale, noteaza The New York Post.Motiv pentru care, autoritatile au identificat gospodariile cu caini de companie si deja obliga cetatenii sa ii predea. Cainii vor ajunge la gradinile zoologice sau vor fi vanduti restaurantelor din capitala Phenian.Se crede ca obiectivul lui Kim Jong Un este diminuarea nemultumirilor publice, cauzate de situatia economica grava, peste 60% dintre nord-coreeni, aproximativ 26 de milioane de oameni, confruntadu-se in mod constant cu un "deficit de alimente", potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor unite, din 2018, noteaza The New York Post In mod traditional, carnea de caine este populara in China si in Peninsula Coreeana. In Coreea de Sud, insa, consumul a scazut semnificativ.