Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede deschiderea de benzi speciale de trecere dedicate lucratorilor frontalieri si membrilor familiei acestora la punctele de traversare a granitei

Legea privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontalieri a fost initiata de 21 de parlamentari PSD UDMR , PMP, minoritati si Pro Romania.Potrivit legii, "in punctele de trecere rutiere unde infrastructura o permite, Ministerul Afacerilor Interne deschide benzi speciale de trecere dedicate lucratorilor frontalieri si membrilor familiei acestuia care poseda legitimatia de lucrator frontalier".Prin lucrator frontalier se intelege persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) lucreaza pe teritoriul altui stat decat cel de rezidenta; b) revine periodic, zilnic sau cel putin saptamanal, in statul de rezidenta, mai prevede actul normativ.Ministerul Afacerilor Interne va realiza infrastructura necesara si va asigura personalul de specialitate pentru deschiderea unor noi puncte internationale de trecere a frontierei. Aceasta prevedere intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, ministrul Afacerilor Interne prezinta Guvernului un calendar si un memorandum cuprinzand masurile de implementare a acesteia. In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a actului normativ, Guvernul, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, adopta, prin hotarare, normele metodologice de aplicare.