Klaus Iohannis a promulgat legea privind cumpararea si vanzarea de terenuri agricole

Legea stipuleaza ca instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se face cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si a dreptului de preemptiune, la pret si in conditii egale in ordinea incepand de la preemptori de rang I - coproprietarii, rudele de gradul I, sotii, rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv - pana la preemptori de rang VII - statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului.Actul normativ stipuleaza ca arendasul care doreste sa cumpere terenul agricol arendat situat in extravilan trebuie sa detina aceasta calitate in temeiul unui contract de arendare valabil incheiat si inregistrat potrivit dispozitiilor legale, cu cel putin un an inainte de data afisarii ofertei de vanzare la sediul primariei si sa indeplineasca mai multe conditii."In cazul exercitarii dreptului de preemptiune de catre tinerii fermieri, prioritate la cumpararea terenului supus vanzarii are tanarul fermier care desfasoara activitati in zootehnie, cu respectarea conditiei privind domiciliul/resedinta stabilit/stabilita pe teritoriul national pe o perioada de cel putin un an, anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan", prevede legea.Legea stipuleaza si modul in care se stabileste prioritatea la cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan in cazul exercitarii dreptului de preemptiune de catre proprietarii de terenuri agricole vecine."Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", se arata in actul normativ.Legea prevede si conditiile cumulative care trebuie indeplinite pentru instrainarea terenurilor in cazul in care titularii dreptului de preemptiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul."Terenurile agricole situate in extravilan se pot instraina, prin vanzare, inainte de implinirea a 8 ani de la cumparare, cu obligatia platii impozitului de 80% pe suma ce reprezinta diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare, in baza grilei notarilor din respectiva perioada. (...) In cazul instrainarii directe sau indirecte, inainte de implinirea a 8 ani de la cumparare, a pachetului de control al societatilor care au in proprietate terenuri agricole situate in extravilan si care reprezinta mai mult de 25% din activele acestora, vanzatorul va avea obligatia de a plati un impozit de 80% din diferenta de valoare a terenurilor respective calculata pe baza grilei notarilor intre momentul dobandirii terenurilor si momentul instrainarii pachetului de control. In acest caz, impozitul pe profit privind diferenta de valoare a actiunilor sau partilor sociale vandute se va aplica la o baza redusa proportional cu procentul ponderii terenurilor agricole respective in activele fixe, orice dubla impozitare fiind interzisa", se mai arata in actul normativ.Prin aceasta lege amenzile privind vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan fara respectarea dreptului de preemptiune si fara obtinerea avizelor necesare au fost majorate. Astfel, acestea sunt cuprinse intre 100.000 lei si 200.000 lei. PNL si USR au sesizat la CCR aceasta lege, insa Curtea a respins sesizarea.