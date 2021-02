Klaus Iohannis a vorbit in Consiliul European despre certificatele de vaccinare. Recomandarile facute de seful statului roman

Recomandarile lui Iohannis

Administratia Prezidentiala a transmis, vineri, informatii cu privire la participarea presedintelui Klaus Iohannis la reuniunea extraordinara a Consiliului European.Multe dintre temele abordate au vizat combaterea pandemiei de coronavirus CITESTE SI: Klaus Iohannis a promulgat legea care elimina pensiile speciale ale parlamentarilor "Cu privire la coordonarea la nivelul UE in gestionarea pandemiei de COVID-19 si consolidarea rezilientei Uniunii in domeniul sanatatii, sefii de stat si de guvern au abordat atat aspecte legate de vaccinare, cat si elemente privind masurile la frontierele interne si externe ale Uniunii Europene.In declaratia adoptata in cadrul reuniunii, liderii au subliniat importanta derularii, in bune conditii, a campaniilor de vaccinare de la nivel national, precum si a mentinerii integritatii Pietei Interne a Uniunii. O atentie deosebita a fost acordata aspectelor legate de consolidarea capacitatii de identificare a noilor variante ale virusului si adaptarea, in consecinta, a vaccinurilor. De asemenea, sefii de stat si de guvern au avut un schimb de opinii pornind de la situatia actuala si de la lectiile invatate din pandemie pentru consolidarea rezilientei UE in domeniu, in baza propunerilor recente ale Comisiei Europene privind Uniunea Sanatatii si strategia farmaceutica", a transmis Administratia Prezidentiala.Sursa citata a precizat ca, in interventia pe care a avut-o, presedintele Romaniei a facut referire la concluziile care se desprind ca urmare a procesului de gestionare a pandemiei de COVID-19 de la debutul acesteia, in urma cu un an si pana in prezent."In acest context, Presedintele Klaus Iohannis a apreciat eforturile Comisiei Europene pentru gestionarea pandemiei, in ceea ce priveste achizitionarea si distributia vaccinurilor, de a asigura functionarea Pietei Interne a Uniunii, de a prezenta initiative menite sa consolideze rezilienta UE in domeniu, precum cea recenta privind Incubatorul HERA - anticipand impreuna amenintarea variantelor de COVID-19.Legat de procesul de vaccinare, Presedintele Romaniei a subliniat ca, in ciuda unor intarzieri in livrarea vaccinurilor si a unor ritmuri diferite in statele membre, evolutiile sunt pozitive la nivel european, vaccinarea desfasurandu-se conform planificarii", a mai transmis Administratia Prezidentiala.Seful statului a semnalat faptul ca, la nivelul UE, nu s-a reusit implementarea unei abordari comune in ceea ce priveste unele masuri luate in pandemie, precum restrictiile impuse, care difera semnificativ de la un stat membru la altul, in ceea ce priveste controlul frontierelor sau asigurarea liberei circulatii a marfurilor si persoanelor."Referitor la certificatele de vaccinare, Presedintele Romaniei s-a pronuntat pentru o abordare coordonata si unitara la nivel european, sustinand ca certificatul de vaccinare ar trebui utilizat pentru scopuri medicale, iar procesul de identificare a elementelor tehnice pe care sa le contina un certificat la nivel european va trebui sa continue. Presedintele Klaus Iohannis s-a pronuntat pentru operationalizarea cat mai rapida a mecanismului european de donare a vaccinurilor pentru sprijinirea statelor terte", se mai arata in informarea Administratiei Prezidentiale.Presedintele Klaus Iohannis a accentuat faptul ca, in cazul unor eventuale viitoare crize similare, sunt foarte importante lectiile invatate din actuala pandemie, astfel incat trebuie valorificata foarte bine experienta dobandita in aceasta perioada."Tinand cont de faptul ca pandemia este globala, in timp ce competentele in domeniul sanatatii sunt nationale, Presedintele Romaniei a sustinut necesitatea imbunatatirii arhitecturii europene in domeniu cu scopul de a contribui la consolidarea Uniunii Europene. In acest context, Presedintele Klaus Iohannis a pledat pentru imbunatatirea structurilor si mecanismelor existente pentru o mai buna protectie, prevenire, pregatire si raspuns la nivelul UE in cazul unor pericole care vizeaza sanatatea umana", se mai arata in document.Administratia Prezidentiala a mentionat ca un alt subiect abordat in cadrul discutiilor a fost cel legat de securitatea si apararea UE, intr-un context particular, marcat de evolutii semnificative la nivel european si global, intre care schimbarea Administratiei de la Washington, finalizarea procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, lansarea unor procese interne de reflectie strategica privind Politica de securitate si aparare comuna.