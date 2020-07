Klaus Iohannis: "Capacitatea scolilor de a oferi o experienta educationala cat mai completa cu ajutorul mijloacelor online de comunicare va fi o conditie esentiala in viitor"

Mesajul sefului statului a fost prezentat de Ligia Deca, Consilier Prezidential - Departamentul Educatie si Cercetare."Acest final de an scolar a fost cu totul diferit fata de ceea ce ne imaginam la debutul sau, reprezentand pentru cei mai multi dintre noi o provocare neasteptata, dificila si impredictibila. Incepand cu luna martie, procesul educational din scolile romanesti, asa cum il stiam, s-a oprit sub imperiul nevoii de a asigura siguranta elevilor, profesorilor si familiilor acestora in contextul epidemiei de COVID-19. Educatia s-a mutat astfel, treptat, in mediul online si nu a fost deloc usor sa ne adaptam noii paradigme. Pentru elevi, aceasta perioada a fost una complexa, traind experiente diferite, in functie de posibilitatile tehnice, de implicarea si flexibilitatea cadrelor didactice, de sustinerea si resursele parintilor. In cazul elevilor din anii terminali, cei aflati in pragul examenelor nationale, era nevoie de solutii rapide, eficiente, care sa asigure un acces cat mai facil la educatie. Parcurgerea materiei, recapitularea continuturilor de examen si mentinerea unui ritm de invatare s-au realizat prin metode diverse", a afirmat seful statului.Potrivit acestuia,"Telescoala a fost o astfel de metoda, o solutie de urgenta, care a folosit infrastructura deja existenta a televiziunii nationale pentru a veni in ajutorul acestor elevi"."Dar as vrea sa vedem si oportunitatea ivita in toata aceasta situatie. Un numar mare de profesori cu vocatie din intreaga tara au pregatit lectii si au derulat orele online cu elevii lor. Multi nu s-au limitat la a trimite fise sau teme, ci si-au tinut orele live, pe diverse platforme de conferinta, mentinand vie interactiunea cu elevii lor. Desi nu aveau o formare anterioara pentru predarea online, nici resursele tehnice necesare pentru aceasta, iata ca multe cadre didactice au facut pasul urmator, au iesit din zona de confort si s-au adaptat mediului online.Contactul permanent intre elevi si profesorii lor este important nu doar prin prisma transferului de cunostinte. Cred ca putem fi cu totii de acord ca educatia nu este doar un proces de livrare a informatiilor, ci este reprezentata de intregul mediu scolar in care elevul este incurajat sa descopere lumea. Ii felicit pe acei dascali care in aceasta perioada nu si-au uitat menirea si au fost alaturi de elevii lor", a mai apreciat presedintele.Potrivit acestuia, in ciuda obstacolelor puse de virusul SARS-CoV-2, mentinerea legaturii dintre elevi si scoala ramane esentiala."Aceasta perioada a vacantei de vara reprezinta o buna ocazie pentru a ne pregati in perspectiva urmatorului an scolar si universitar. Capacitatea scolilor de a oferi o experienta educationala cat mai completa cu ajutorul mijloacelor online de comunicare va fi o conditie esentiala in viitor, chiar daca reprezinta o ruptura fata de traditiile scolii romanesti. Doar prin asigurarea unei continuitati functionale a actului educational putem impiedica propagarea pe termen lung a efectelor negative ale actualei pandemii. Nu trebuie sa decontam efectele acestei crize in 2030 sau 2040, ci sa ne asezam, ca societate, pe drumul spre o relansare economica, sociala si civica ampla si rapida", a mai transmis presedintele.Potrivit acestuia, indrumarea unor cadre didactice dedicate "poate fi un punct de plecare pentru o reformare pe termen lung a invatamantului romanesc".La Gala Telescoala au participat premieurl Ludovic Orban , vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Educatiei, Monica Anisie