VIDEO Klaus Iohannis, la ceremoniile de Ziua Nationala: "Niciodata, in ultimele decenii, nu am intampinat 1 Decembrie cu atata ingrijorare si strangere de inima"

Seful statului a ajuns, marti, la ora 11.00, in Piata Arcului de Triumf din Capitala, unde a tinut un discurs, dupa intonarea Imnului National.Principalele declaratii ale lui Klaus Iohannis:- "Dragi romani, in aceasta piata care a fost martora atator sarbatori, astazi suntem mult mai putini ca deobicei. Cadenta militarilor, bucuria din ochii copiilor ridicati in brate de parinti, sunt imagini de care ne este dor si pe care vrem sa le revedem cat mai curand posibil. In acest cadru in care ne aflam acum vegheati la fel ca in anii precedenti acest simbol al sacrificiului si al sperantei natiunii romane.- Urez la multi ani romanilor, oriunde s-ar afla ei, sanatate si optimism.- Niciodata in ultimele decenii nu am intampinat 1 decembrie cu atata ingrijorare si strangere de inima. Criza sanitara care a schimbat viata planetei ne obliga sa marcam Ziua Nationala in alte registre decat cele obisnuite.- De la inceputul pandemiei suntem fizic distantati unii de altii, ne vedem mai rar si resimtim absenta interactiunii cu cei dragi, iar granitele par din nou a ne desparti. Si totusi, nimic nu ne poate tine departe in spirit pentru a rememora marea realizare de acum mai bine de 100 de ani. Nimic nu ne poate impiedica sa ne aducem aminte astazi de toti cei care, cu credinta, viziune, jertfa, au contribuit la desavarsirea Statului Roman modern.- Istoria Romaniei, aidoma celei a Europei, nu se aseamana cu un mars triumfal si nu a fost niciodata o succesiune luminoasa de evenimente fericire. Din contra, a fost marcata de numeroase crize si etape dificile, care au amenintat de multe ori viata oamenilor, libertatea poporului si existenta statului.- Bunicii si parintii nostri au trecut prin razboaie, s-au confruntat cu dezastre naturale, au suportat foametea, au trait perioade de grava tensiune sociala si au fost victime ale celor mai intunecate regime politice.- Hotararea lor, curajul, capacitatea de sacrificiu, au facut posibila depasirea tuturor acestor grele incercari.- In urma cu 102 ani, la Alba Iulia, s-a decis unirea Transilvaniei cu Romania. Cine si-ar fi imaginat ca acest moment de glorie avea sa vina tocmai dupa un razboi cumplit si dupa ce tara noastra fusese aproape stearsa de pe harta. Si totusi, s-a intamplat.- Arcul de Triumf ne spune ca izbanda vine cand idealurile sunt inalte. El atesta ca eroii au cazut la datorie pentru ca toti cetatenii acestei tari sa cunoasca o actuala, contemporana, cale a victoriei, un viitor european al securitatii, implinirilor si prosperitatii.- Suntem datori sa pastram libertatea, unitatea si independenta, castigate cu pretul vietii de atatea generatii.- Foarte multi romani curajosi s-au aflat in acest an in prima linie, luptandu-se cu virusul si boala, pentru siguranta semenilor nostri. Durerea chinuitoare provocata de moartea celor dragi nu poate fi alinata cu nimic. Gandurile noastre se indreapta catre personalul medical, catre toti cei care se sacrifica in lupta aceasta, catre victime si familiile lor.- Transmit respectul catre cei care imbraca uniforma medicala si militara. Imi exprim recunostinta fata de toti romanii care sprijina eforturile acestora.- Felicit societatea civila, care in toata aceasta perioada a fost un partener in lupta cu pandemia.- Peste ani o sa fim mandri de modul in care romanii au raspuns acestei provocari.- Acum este momentul sa reparam, sa dezvoltam proiecte ambitioase. Peste cateva zile, romanii vor avea din nou ocazia sa isi faca auzita vocea prin vot si sa aleaga un nou parlament. E acel moment in care putem sa construim o Romanie al carei viitor sa fie mai mult decat o promisiune. Un parlament cu oameni onesti, mai muncitori, mai buni. Viitorul il construim impreuna. La fel cum natiunea romana a depasit atatea momente dificile, sunt sigur ca si de aceasta data vom reusi, uniti, solidari si hotarati, vom trece cu bine si peste aceasta perioada grea. Cand aceasta pandemie va fi depasita, ne vom intalni din nou, o sa fim impreuna si vom spune ca uniti am invins si ca orice vom avea de infruntat mai departe, tot uniti vom invinge.- La multi ani Romania, la multi ani dragi romani, va doresc multa sanatate!"