Klaus Iohannis despre cele 80 de miliarde de euro obtinute: "Pentru a folosi acesti bani trebuie sa ne facem un plan bun, solid si aplicabil"

Suma va fi distribuita in doua pachete. Primul va fi folosit pentru continuare proiectelor, iar celalalt pachet va fi destinat relansarii economiei afectata de pandemie."Este o suma foarte mare si cu acesti bani vom fi in situatia in care, nu doar ca vom relansa economia, dar vom interveni si in sistemele publice. Pentru a folosi acesti bani trebuie sa ne facem un plan, bun, solid si aplicabil", declara seful statului.Iohannis explica ca suma de 80 de miliarde se compune din doua mari pachete bugetare: "Primul pachet, pachetul cel mai mare se refera la bugetul multi-anual 2021-2027 si se refera la proiectele europene pe care le-am avut si pana acum. Al doilea pachet bugetar este destinat relansarii si revigorarii economice si cuprinde 24 miliarde de euro pentru Romania. Acesti bani sunt in principal destinate ameliorarii crizei, masurilor de iesire din criza economica, de intarire a economiei ca sa isi revina din socul cauzat de pandemie", explica presedintele.Acesta mai adauga si faptul ca banii din al doilea pachet trebuie consumati mai devreme pentru ca, ii avem la dispozitie doar 6 ani. "Este posibil sa fie disponibili din acest an. Pana in octombrie trebuie sa prezentam Comisiei Europene planul de relansare al economiei".