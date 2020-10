Klaus Iohannis, despre modificarea legilor de functionare a serviciilor secrete: "Nu intentionez sa le redau atributii in cazurile penale"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Nu intentionez sa am initiativa si sa redau serviciilor atributii in cazurile penale. Acestea se fac de catre procurori. Serviciile secrete si serviciile speciale nu au ce cauta in acest domeniu. Ele se ocupa de problemele lor, iar daca se sesizeaza posibile fapte penale, da, sesizeaza parchetul competent. Nu intentionez sa modific sau sa solicit modificarea legilor in sensul de a reveni la situatia anterioara", a afirmat Iohannis.Intrebat, de asemenea, daca se va lucra si la legea de functionare a Jandarmeriei ca sa nu mai existe abuzuri precum 10 august 2018, iar la serviciile de informatii va fi modernizata structura, Iohannis a explicat ca in CSAT s-a hotarat "o noua paradigma"."Nu cred ca in viitorul apropiat in Europa vom avea un razboi de tipul razboaielor mondiale din secolul 20 si atunci trebuie sa ne readaptam strategia. Inamicul nu va mai veni cu tancul, ci cu dezinformare, nu o sa vina cu atac cu arme de foc, ci cu atacuri cyber. Dar in toate cazurile fortele armate trebuie sa fie pregatite sa intervina si atunci e clar ca toata legislatia de functionare trebuie modernizata. Acest lucru a fost scris in strategia aprobata de CSAT. Acum ne apropiem prima data de o situatie foarte buna - avem strategia nationala, avem strategia de aparare, avem Carta alba a apararii, avem 2% din PIB timp de un deceniu si trebuie finalizata intreaga actiune cu modernizarea legislatiei aferente. Da, inclusiv aceste modificari si se vor opera in lege. Astept ca noul Parlament sa se apuce urgent de aceste chestiuni care sunt necesare", a adaugat Iohannis.