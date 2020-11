Klaus Iohannis: Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa

"Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre transatlantice", a scris Iohannis pe Twitter Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump , au anuntat sambata mass media americane, citate de agentiile internationale de presa. Biden va deveni cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii.