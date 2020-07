Klaus Iohannis, mesaj ferm pentru persoanele care nu respecta masurile sanitare: "Cei care nu au inteles, vor fi amendati"

"Marea majoritate dintre voi ati inteles ca e nevoie de disciplina. Cei care nu au inteles, vor fi amendati. E obligatoriu ca toata lumea sa respecte normele ca sa stapanim aceasta boala. Eu stiu ce am de facut, MS stie ce are de facut, DSU stie ce are de facut. Avem 800 de paturi la terapie intensiva, la momentul acesta jumatate sunt ocupate.", a transmis presedintele.