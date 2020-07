Klaus Iohannis se intalneste joi cu Marcel Vela si Raed Arafat pentru a analiza situatia provocata de pandemie

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca joi se intalneste, la Palatul Cotroceni, cu ministrul de Interne, Marcel Vela, si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pentru "o analiza la zi" a situatiei generate de pandemia de coronavirus Discutia vine in conditiile in care presedintele a catalogat situatia ca fiind "extrem de grava"."Este, dupa parerea mea, un moment critic, iar masurile de protejare a populatiei, in contextul in care Romania a atins aproape 1.200 de cazuri zilnice de infectare, sunt extrem de importante acum. Situatia este extrem de grava si trebuie sa fim constienti de necesitatea imperativa a tinerii sub control a epidemiei", a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele Klaus Iohannis.Grupul de Comunicare Strategica anunta, zilnic, de mai bine de o saptamana, peste o mie de cazuri de infectare cu noul coronavirus, in timp ce specialistii au anuntat in repetate randuri ca, in municipiul Bucuresti, dar si in unele zone din tara, situatia locurilor de Terapie Intensiva destinate pacientilor cu coronavirus este problematica.Din cauza faptului ca de opt saptamani numarul de imbolnaviri creste constant, autoritatile au impus noi masuri, intre acestea fiind purtarea mastii de protectie in locuri deschise, daca este aglomeratie, dar si inchiderea teraselor si a cluburilor la ora 23.00.Seful DSU, Raed Arafat, a explicat, miercuri seara, ca locurile si intervalele orare in care masca este obligatorie in spatii de schise vor fi stabilite de catre Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Directiilor de Sanatate Publica, in timp ce inchiderea teraselor si a altor localuri se va dispune de catre CNSU."Urmeaza sa aiba loc o sedinta CNSU unde vor fi propuse zonele sau unitatile teritorial - administrative unde se va aplica restrictie de orar de lucru sau activitate a unor amplasamente si acest lucru va avea loc cel mai probabil maine", a anuntat Arafat, miercuri seara.Arafat a precizat ca inchiderea teraselor la ora 23.00 nu se va dispune pentru intreaga tara, ci doar pentru acele judete sau zone - cum ar fi cele turistice - unde sunt aglomerari mari de persoane si riscul epidemiologic este ridicat.