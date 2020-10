Korodi Attila, investit in functia de primar al municipiului Miercurea Ciuc: "Este o zi a responsabilitatii"

"Ziua depunerii juramantului este o zi a responsabilitatii, dar pentru mine nu inseamna doar o responsabilitate individuala, toata cariera mea am lucrat in echipa. Pentru mine, Consiliul Local, colegii din cadrul Primariei, precum si cetatenii reprezinta echipa cu care vreau sa lucrez. Urmatorii zece ani de zile inseamna provocari noi, inseamna un deceniu pe care il incepem acum si calendaristic si atunci trebuie sa fim pregatiti, cu o Primarie deschisa, cu o autoritate locala deschisa, sa reusim sa luam deciziile cele mai bune, pentru ca atunci sunt convins ca deciziile noastre vor servi comunitatea', a declarat presei noul primar al orasului, la finalul sedintei festive.El a punctat faptul ca atat comunitatea maghiara, cat si cea romana sau alte comunitati din oras reprezinta fundamentul activitatii noii echipe alese pe 27 septembrie."Suntem mai multe forte politice, si comunitatea romaneasca, prin PNL , este prezenta in Consiliul Local. Pentru noi, cei din UDMR , toti cei care sunt alaturi de noi in decizii, in pregatirea deciziilor, sunt partenerii nostri. Pentru noi, comunitatile maghiara, romana si alte comunitati sunt un fundament al activitatii noastre", a spus Korodi.Noul primar a mai aratat ca municipiul Miercurea Ciuc este si trebuie sa ramana un bastion al comunitatii maghiare din Transilvania."Si la ora actuala orasul Miercurea Ciuc este un bastion al comunitatii maghiare din Transilvania si trebuie sa ramana. Si trebuie sa fim o comunitate viabila, pentru ca asta aduce si o valoare adaugata in sine, nu numai ceea ce facem in oras, ci si pentru toata comunitatea din Transilvania, care este una specifica", a afirmat Korodi.Prezent la sedinta de investire, prefectul Ion Proca i-a multumit fostului primar, Raduly Robert Kalman, pentru activitatea sa si i-a spus primarului ales, Korodi Attila, ca ii doreste sa fie printre oamenii buni care lucreaza pentru binele comunitatii din Miercurea Ciuc."Stiti ca orasul asteapta mult de la voi, se asteapta mult si pentru ca stacheta deja e sus si se asteapta mult pentru ca oamenii, in general, asteapta in noutate sa vada ceea ce e folositor si bun pentru viata lor. Pana la urma, ce facem altceva decat sa-i multumim pe oamenii pe care-i reprezentam? Sigur ca vremurile de acum nu ne sunt foarte propice, dar autoritatea care nu are credibilitate in momente de criza nici nu are cum sa aiba eficienta in combaterea ei. O poate face in parteneriat cu societatea, o poate face si spiritul de echipa invocat de actualul primar al municipiului nostru poate sa dea o garantie si o liniste de care oamenii au nevoie. Oamenii sunt de multe feluri, dar sa stiti ca oricum ar fi ei, cei buni tot razbesc. Eu va doresc sa fiti printre oamenii buni care lucreaza pentru binele municipiului Miercurea Ciuc", a spus prefectul.De asemenea, la evenimentul de investire a noului primar si de constituire a Consiliului Local Miercurea Ciuc a luat parte si presedintele Consiliului Judetean, Borboly Csaba, care le-a transmis colegilor sai ca trebuie sa colaboreze si sa lucreze impreuna sub semnul solidaritatii.Fostul primar, Raduly Robert Kalman, i-a inmanat lui Korodi Attila cheia orasului si i-a urat sa gaseasca armonia pe care el a gasit-o intre consiliu si oras si sa nu treaca prin experienta pe care a trait-o el si viceprimarul Szoke Domokos (au fost judecati intr-un dosar de coruptie instrumentat de DNA si au fost, ulterior, achitati definitiv - n.r.).Sedinta de constituire a Consiliului Local Miercurea Ciuc a fost condusa de decanul de varsta al consilierilor, Kalman Denes, care a spus, in discursul sau, ca scopul pentru urmatorii patru ani trebuie sa fie reprezentarea intereselor tuturor cetatenilor orasului, indiferent de nationalitate, culoare politica sau convingeri religioase si promovarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor, inclusiv dreptul la fericire."Scopul nostru nu poate sa fie altul decat sa reprezentam cu cinste interesele tuturor cetatenilor orasului, indiferent de nationalitate, indiferent de culoarea politica, indiferent de convingerile religioase si indiferent daca au votat pentru unul sau altul dintre partide. Cu experienta mea spun, dar au spus si altii, ca vom reusi numai impreuna, vom reusi numai daca vom promova drepturile fundamentale ale cetatenilor: dreptul la viata, dreptul la libertate, dreptul la fericire. In fond, scopul final ar fi ca toata lumea sa fie fericita, ce alt sens poate sa aiba viata decat realizarea fericirii?", a spus consilierul Kalman Denes.La sedinta de constituire a noului consiliu local au participat 18 din cei 19 consilieri, unul dintre ei fiind confirmat cu noul coronavirus si urmand sa depuna juramantul in prima sedinta ordinara.Juramantul a fost rostit in romana si, dupa caz, in maghiara, de catre consilierii acestei etnii.Korodi Attila are 43 de ani, a incheiat al treilea mandat de deputat in Parlament si a ocupat de trei ori fotoliul de ministru al Mediului, in cabinetele Tariceanu, Ungureanu si Ponta. El a fost ales de 73,78% dintre participantii la scrutinul local din septembrie si ii succede in functie lui Raduly Robert Kalman, care a castigat patru mandate consecutive de edil al orasului Miercurea Ciuc.Consiliul Local Miercurea Ciuc este format din 15 membri UDMR, trei ai Partidului Popular Maghiar din Transilvania si unul de la PNL.