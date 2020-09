Mihai Sora: "Am uitat sa ne bucuram de vestea saptamanii. Parchetul European si-a inceput activitatea oficial cu Kovesi in fruntea institutiei"

"Si - ocupati cu hotomanii locali - am uitat sa ne bucuram de vestea saptamanii: Parchetul european si-a inceput, in mod oficial, activitatea. Prima intalnire a avut loc la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, cu - ati ghicit! - Laura Codruta Kovesi in fruntea institutiei.Se deschide, asadar, Festivalul Disperat al Inculpatilor - faza pe Europa", a scris Sora pe Facebook.