Kovesi, interviu pentru Politico despre anchetele Parchetului European: Vom avea la inceput mai mult de 3.000 de cazuri

Parchetul European ar trebui operationalizat la sfarsirul anului 2020- inceptul anului 2021, dar procedura intarzie, intrucat Malta nu a propus niciun candidat eligibil, declara saptamana trecuta Laura Codruta Kovesi, sefa EPPO, intr-un interviu pentru Euronews.Sunteti foarte cunoscuta in Romania, ceea ce este un lucru neobisnuit pentru un procuror. Cum explicati acest fenomen? De ce rolul dumneavoastra a atras atat de multa atentie in Romania?Bazandu-ma pe experienta mea anterioara pot spune ca intreaga societate romaneasca, in special cetatenii, vor sa traiasca intr-o tara cu mai putina coruptie . Cred ca atentia indreptata catre acest domeniu se datoreaza rezultatelor obtinute de procurorii anticoruptie , intrucat coruptia ne influenteaza viata de zi cu zi. Cred ca romanii au vazut ca noi aplicam legea in mod egal pentru toata lumea. Chiar daca am investigat o persoana aflata intr-o pozitie importanta sau nu, am aplicat legea in mod egal.Am devenit procuror in urma cu aproximativ 25 de ani, iar la varsta de 33 de ani am devenit procurorul general al Romaniei. A fost ceva natural pentru mine sa fiu in pozitia de procuror anticoruptie si chiar mi-am dorit ca prin munca mea sa imbunatatesc vietile cetatenilor si sa ii protejez de coruptie.Cred ca experienta anterioara de procuror general si de sef al Parchetului Anticoruptie din Romania ma ajuta sa fac o treaba buna aici. Noi lucram pentru cetateni, prin munca noastra vom imbunatati protejarea fondurilor europene si cred ca, alaturi de colegii mei, trebuie sa dovedim ca legea este egala pentru toata lumea.Atentia noastra se va indrepta in special catre cele 22 de state membre care fac parte din Parchetul European. La inceputul activitaii mele in cadrul Parchetului European am inceput sa fac o evaluare si pentru acest lucru am cerut statelor membre sa imi trimita niste statistici despre numarul cazurilor in ultimii patru ani, dar doar pentru acele state care intra in competenta noastra. In urma acestor statistici am observat diferente mari in randul statelor membre. Exista tari cu doua sau trei sau opt cazuri intr-un an si tari care in aceeasi perioada au iregistrat 600 de cazuri.Cred ca prin intermediul Parchetului European nu vom mai avea discrepante intre statele membre pentru ca investigarea acestor criminalitati va fi o prioritate pentru toti procurorii europeni delegati. Acesti procurori europeni delegati sunt ceva cu totul nou pentru ca ei nu vor fi constransi de limitarile inerente sistemelor nationale in realizarea investigatiilor. Vor beneficia de capacitatea unica a Parchetului European de a obtine, agrega si analiza informatii la nivel european si vor putea folosi datele administrare de alte tari fara formalitati greoaie.Sa spunem, in gluma, ca ce am facut pana cum a fost un antrenament pentru pozitia actuala pe care o ocup. Cred ca sunt foarte obisnuita sa lucrez sub presiune. Este foarte important faptul ca in acele momente procurorii erau cu adevarat independenti in Romania si aceasta este conditia principala pentru a lupta impotriva criminalitatii. In acest moment Parchetul European va si un organism independent si procurorii europeni delegati vor fi independenti.Prima provocare va fi organizarea alaturi de colegi si sper ca acestia vor fi numiti curand pentru ca prezenta procurorilor aici in Luxemburg si adoptarea regulilor interne este foarte importanta. Alta chestiune importanta va fi bugetul si resursele Parchetului European.Daca nu vom avea suficiente resurse nu vom putea face o treaba buna si inca negociem in privinta bugetului. Contez pe sprijinul Parlamentului si ministrilor pentru a stabili cadrul bugetar pentru Parchetul European.Ma feresc sa ofer niste cifre in acest moment pentru ca suntem in mijlocul negocierilor. Este important de spus ca avem nevoie de un minim de resurse pentru a incepe lucrul in cadrul Parchetului European, iar dupa aceasta avem nevoie de resurse minime pentru a continua munca si pentru a avea suficiente resurse.Pe baza evaluarilor noastre vom avea la inceput mai mult de 3.000 de cazuri, asta inseamna ca pentru a incepe avem nevoie de un minim de 140 de delegati europeni si bazandu-ne pe acest numar vom cere mai multi bani pentru a avea un buget suficient pentru a ne ocupa de tot ceea ce tine de competentele noastre.