In turul doi al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova va fi deschis acelasi numar de sectii de votare in strainatate ca in primul tur

Republica Moldova va avea acelasi numar de sectii de votare in diaspora ca in primul tur, a comunicat miercuri intr-o sedinta de guvern noul ministru de externe Aurel Ciocoi, intr-o informare cu privire la nivelul de pregatire al sectiilor de votare din strainatate pentru desfasurarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale.Totodata, adresele sectiilor de votare din unele localitati au fost schimbate, informatia poate fi gasita in paginile web oficiale ale misiunilor diplomatice, potrivit aceluiasi comunicat al guvernului moldovean.Cu aceasta ocazie, premierul Ion Chicu a multumit autoritatilor din tarile in care sunt acreditate ambasadele Republicii Moldova pentru faptul ca au permis deschiderea sectiilor de votare in pofida evolutiei situatiei epidemiologice."Vreau sa ma adresez cetatenilor Republicii Moldova, invitandu-i sa participe activ duminica la turul doi al alegerilor prezidentiale. Este un exercitiu important pentru tara noastra, astfel incat dupa 15 noiembrie sa putem continua implementarea proiectelor menite sa imbunatateasca viata in tara noastra", a spus prim-ministrul moldovean.In turul doi al alegerilor prezidentiale se vor confrunta Maia Sandu, considerata proeuropeana, care a castigat primul tur de scrutin cu 36,16% din voturi, si presedintele socialist in exercitiu Igor Dodon , care a acumulat 32,61% din sufragii.