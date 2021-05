Pandemie "eradicata" la Sectia ATI a Spitalul Judetean din Sfantu Gheorghe. Niciun pacient COVID internat

Directorul medical al spitalului, doctorul Rosu Matyas, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in luna martie la ATI au fost internati 50 de pacienti COVID, in aprilie - 44, luna aceasta - 10, iar in momentul de fata in sectie nu se mai afla niciun pacient infectat cu noul coronavirus Insa in Sectia de boli infectioase si pneumologie sunt internate 17 persoane bolnave sau suspecte de COVID-19."In momentul de fata avem in spital un numar de 13 cazuri pozitive pe Sectia infectioase COVID. Pe Sectia de terapie intensiva COVID nu avem in momentul de fata niciun pacient, in schimb, patru pacienti suspecti COVID sunt izolati pe Sectia de pneumologie", a completat managerul spitalului, Andras Nagy Robert.Potrivit conducerii spitalului, pacientii aflati in Sectia de boli infectioase COVID sunt intr-o stare medie si grava, cel mai tanar avand 22 de ani, iar niciunul dintre acestia nu a fost vaccinat impotriva noului coronavirus.Conducerea spitalului a mai precizat ca in ultima saptamana in spital au avut loc 215 internari in diferite sectii, inclusiv de COVID si 238 de externari.Tot in ultima saptamana, in spital au murit patru persoane, trei barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 72 si 87 de ani, care sufereau de diverse boli, cum ar fi diabet zaharat, accident vascular cerebral, hemoragie digestiva, al caror deces poate fi pus in legatura cu complicatiile generate de COVID, a precizat conducerea spitalului.Potrivit datelor postate miercuri pe site-ul Prefecturii Covasna, de la inceputul pandemiei in judet s-au raportat 8.514 cazuri de COVID-19, dintre care sase in ultimele 24 de ore.Incidenta cazurilor in judet este de 0,53 la mia de locuitori, inregistrandu-se in prezent 121 de cazuri active."La aceasta data, conform ultimelor precizari transmise de catre Directia de Sanatate Publica, nicio localitate nu se situeaza deasupra pragului de incidenta de 7,5/1.000 de locuitori. Localitatea Bixad se afla in intervalul 4-7,5/1.000 locuitori, iar Mereni in intervalul 3-4/1.000 de locuitori. Localitatile Micfalau si Estelnic au incidenta cumulata in ultimele 14 zile mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, dar mai mica de 3/1.000 de locuitori (...). 16 localitati inregistreaza la aceasta ora zero cazuri pozitive", se arata in comunicatul postat de Prefectura.Numarul persoanelor vaccinate anti COVID-19 in centrele disponibile din judetul Covasna este de 61.987.