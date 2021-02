Secretar de stat in ministerul Transporturilor: "Spre finalul anului am putea vedea primele utilaje pe autostrada A7, de la Ploiesti catre Moldova"

Adrian Covasnianu a spus duminica la Iasi, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul USR -PLUS, ca in acest an va fi lansata licitatia pentru executia tronsonului Ploiesti-Buzau si ca pana la finalul anului am putea vedea la lucru primele utilaje."Referitor la A7, pentru tronsoanele Ploiesti-Buzau, Buzau-Focsani, Focsani-Bacau si Bacau-Pascani, avem saptamanal intalniri in care verificam stadiul, iar daca avem probleme sau sincope stabilim ulterior un calendar si il reactualizam.Anul acesta vom lansa licitatia de executie pentru Ploiesti-Buzau. Spre finalul anului am putea vedea primele utilaje care executa primii kilometri din autostrada de la Ploiesti catre Moldova. Spre 2024-2025 sunt sanse bune sa avem autostrada gata pana la Pascani", a spus Adrian Covasnianu.Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor a precizat ca in ceea ce priveste tronsoanele Pascani-Suceava si Suceava-Siret avem "un mic decalaj, dar si aici se fac progrese"."Apreciez ca la nivel local comunitatea devine din ce in ce mai vocala si mai interesata de proiectele Moldovei, indiferent de coloratura. E un lucru bun si normal. E un moment T zero pe care il apreciem si consider ca autostrada A7 se va face, e o chestiune doar de timp", a afirmat Adroian Covasnianu.Referirindu-se la autostrada A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures, secretarul de stat a explicat ca "abia acum se pun bazele reale ale proiectarii, dupa ce ani buni intreg proiectul a fost taraganat"."Autostrada A8 este compusa din trei mari obiective majore: podul de la Ungheni, tronsonul Ungheni-Iasi-Targu Neamt si sectorul montan de la Targu Neamt catre Ditrau pana la Targu Mures. Pe sectorul montan proiectul este cel mai avansat din cele trei tronsoane. Suntem in reviziurea studiului de fezabilitate. Au fost unele sincope si intarzieri din partea actualului proiectant, este vorba despre o firma din Spania.Am fost obligati sa facem anumite diligente, plangandu-ne catre firma mama din Spania. In urma insistentelor noastre lucrurile s-au mai deblocat. Simtim o alta mobilizare. Exista foreze pe teren in zona montana. 61 la suta din studiul de fezabilitate este realizat. Avem traseul autostrazii pe sectorul montan definitivat.Catre finalul anului ar trebui sa avem studiul de fezabilitate finalizat si agreat de catre Comisia Europeana, creandu-se ulterior premisele de a lansa capetele de sector montan pe finantare in Planul National de Redresare si Rezilienta", a afirmat Covasnianu.Totodata, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor a precizat ca pentru sectorul Ungheni-Iasi-Targu Neamt procedura de licitatie este "destul de avansata" si ca spre finalul lunii februarie va fi desemnat proiectantul pe acest tronson."Referitor la podul de la Ungheni, aici suntem in procedura de Mediu. E un calendar asumat impreuna cu cei de la CNAIR. Avem sperante ca la jumatatea anului viitor vom avea acordul de Mediu. Suntem in discutie cu potentialul proiectant pentru a continua procedurile de avizare la Mediu. Suntem in grafic", a conchis Covasnianu.