Ger la Miercurea Ciuc: minus 11,7 grade, noaptea trecuta. A fost cea mai scazuta temperatura din zonele locuite ale Romaniei

Potrivit meteorologului de serviciu Marius Bratu, de la Centrul Meteorologic Regional Sibiu, si in celelalte localitati ale judetului s-au consemnat valori coborate de temperatura - minus 10,7 grade la Joseni, minus 9,8 la Toplita si minus 8,4 la Odorheiu Secuiesc. La statia de munte Bucin, minima inregistrata in noaptea de sambata spre duminica a fost de minus 10,8 grade Celsius.Marius Bratu a precizat ca aceste valori se situeaza sub media multianuala si caracterizeaza o vreme rece, fiind determinate de o masa de aer de origine polara care a patruns in zona in cursul zilei de sambata si in timpul noptii."E o masa de aer de origine polara, care a patruns in cursul zilei de ieri (sambata - n.r.) si in noaptea care a trecut, acum se cantoneaza pe vai, pe depresiuni si cum nu e circulatie intensa, nu e vant si suntem intr-un camp de presiune ridicata, va stationa. Mai avem si strat de zapada , chiar daca superficial, ceea ce face ca valorile termice sa ramana coborate", a aratat meteorologul Marius Bratu.De asemenea, in unele zone s-a inregistrat bruma si a aparut si ceata, cu depunere de chiciura.Aceste temperaturi sunt obisnuite pentru judetul Harghita, unde iernile sunt lungi si geroase. Minima absoluta a lunii noiembrie, in Harghita, s-a inregistrat in 27 noiembrie 1993, la Joseni, unde termometrele au aratat minus 28,3 grade Celsius.Citeste si: