Pelerinajul de Sfantul Dimitrie va dura 3 zile. Vor putea participa doar bucurestenii

"Evenimentul are loc in conditii exceptionale de protectie, intre 25 - 27 octombrie, cu acces doar pentru cei din municipiul Bucuresti", a declarat, joi, 22 octombrie, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat , a anuntat in urma cu doua saptamani, dupa o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, ca participarea credinciosilor la sarbatorile religioase va fi permisa doar celor care au domiciliul in localitatea respectiva.Credinciosii ortodocsi au praznuit-o pe 14 octombrie pe Sfanta Cuvioasa Parascheva in conditiile impuse de starea de alerta, din cauza evolutiei pandemiei de coronavirus in tara noastra, traditionalul pelerinaj fiind anulat in contextul noilor reglementari anuntate de autoritati , prin care s-a interzs prezenta pelerinilor care nu aveau domiciliul sau resedinta in municipiul Iasi.