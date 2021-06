Comuna unde doar 1% din populatie s-a imunizat impotriva COVID-19. Cum s-a ajuns la neincredere in vaccin si ce propune primarul

Vaccinul, semnul fiarei

Asul din maneca primarului

Localitatea este recunoscuta pentru faptul ca aici traieste cea mai mare comunitate de romi din Vrancea, poate si din tara, majoritatea membri ai bisericii penticostale, dar si pentru ca aici s-au nascut anul trecut mai multi copii decat in municipiul resedinta de judet. Din acest punct de vedere, campania nationala de vaccinare nu a creat nici un fel de emulatie printre locuitori, oamenii refuzand sistematic vaccinul.Dupa cinci luni de la declansarea imunizarii impotriva COVID 19, doar 108 localnici au trecut pragul unui centru de vaccinare pentru a se proteja impotriva viruslui care a facut ravagii in lumea intreaga, acest lucru insemnand un procent de numai 1,23%, adica extrem de mic in comparatie cu restul localitatilor din Vrancea.Nici macar faptul ca anul trecut au murit sapte oameni din comuna din cauza complicatiilor provocate de COVID-19 nu i-a miscat pe semeni, ei fiind convinsi ca vaccinul este o insulta la adresa lor."Vaccinul acesta nu-i bun, este semnul fiarei. Este bine sa faca ce vrea fiecare de buna voie, dar sa nu fim obligati sau constransi prin metode neortodoxe sa facem asa ceva. L-ati intrebat pe Domnul, si a raspuns sa te vaccinezi? Te rog sa ne spui si noua Cuvantul prin care ti-a vorbit sa te vaccinezi, si sa ii indemni si pe altii", ne-a spus un localnic din Slobozia Bradului.Primarul localitatii, care este la randul sau membru al comunitatii rome, spune ca s-a vaccinat atat el, cat si familia sa si ca face eforturi sa-i determine pe localnici sa fie mai receptivi la campania de vaccinare, desi nu este prea optimist din acest punct de vedere."Tine si de religie acest refuz al lor, dar a prins mai bine la ei campania antivaccinistilor. Sunt foarte creduli si orice caravana as fi incercat nu dadea rezultate. De ceva timp am inceput sa port discutii personale cu fiecare, sa-i conving, fac inscrieri pe lista si cand se aduna o suma de oameni o sa chem caravana sa-i vaccinam. Eu sunt si pastor in biserica penticostala si fac mereu pledoarie pentru vaccin. Acum am un as in maneca si le-am spus ca nu vom mai face traditionala sarbatoare din 14-15 august, cand se aduna 1.000 de oameni, daca nu se vaccineaza", ne-a spus primarul Merlin Ivancea.In judetul Vrancea, municipiul Focsani conduce in clasamentul imunizarilor impotriva COVID 19, cu un procent de vaccinare de 22,6%, urmat de comuna Soveja-18,02% si comuna Golesti-17,41%.Totusi, media de vaccinare pe judet este foarte jos, undeva la 10%, inscriindu-se in nota valabila pentru judetele din Moldova.