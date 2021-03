VIDEO Lars Ulrich, bateristul trupei Metallica, impresionat de documentarul "colectiv": "Ceva acolo e nebunesc si ironic. Am fost socati si devastati"

Colectiv, pe lista scurta a premiilor Oscar

Intr-o discutie online, Ulrich si Berlinger i-au adresat diferite intrebari regizorului roman Alexander Nanau despre procesul de creatie si filmare a acestui documentar, scrie publicatia stirileprotv.ro "Este o anume ironie aici, si anume in faptul ca un film care este despre un sistem defect din Romania reprezinta oficial aceasta tara la categoria cel mai bun film international la premiile Oscar 2021. Ceva acolo e nebunesc si dat dracu si ironic. (...) Multumim, Alex. Noi am vazut filmul acum 6 sau 8 saptamani, cu toata familia, si am fost si noi socati si devastati", a declarat Lars Ulrich.Documentarul "Colectiv", regizat de Alexander Nanau, se afla pe lista scurta a filmelor eligibile pentru o nominalizare la categoriile "cel mai bun lungmetraj documentar" si "cel mai bun lungmetraj international" ale premiilor Oscar 2021, a anuntat Academia americana de film."Colectiv" a fost desemnat documentarul european al anului, la a 33-a editie a premiilor Academiei Europene de Film, acordate in luna decembrie.Este un documentar observational care spune povestea primului an de dupa incendiul din clubul bucurestean Colectiv, care a dus la moartea a 64 de oameni. Filmul urmareste autoritati si jurnalisti, cautand sa expuna adevarul. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevar versus manipulare, despre interes personal versus interes public.