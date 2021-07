Cea mai frumoasa austriaca e de fapt romanca. Cine e Laura Cepeu si cum a cucerit Austria

S-a stabilit in Austria, via New York

Laura Cepeu traieste de mai multi ani in Austria, la Salzburg. Se dedica in totalitate sportului, este antrenor de fitness si un redactor la fel de apreciat la revista "Salzburger FENSTER Magazin".A devenit insa cu adevarat cunoscuta in Austria dupa ce a castigat titlul de Miss Fitness Model 2021. Austriecii de la Salzburger Nachrichten scriu ca romanca in varsta de 33 de ani are un copil de opt ani. Absolventa a unui liceu de muzica in Romania , Laura s-a dedicat ulterior exclusiv sportului.Dupa 12 ani de dans si coregrafie, romanca a emigrat in Statele Unite ale Americii si a trait un timp la New York. S-a intors in cele din urma in Europa, dar nu in Romania. Salzburgul este acum a doua sa casa, iar aici se simte realizata. Face ceea ce ii place, este apreciata si traieste "visul austriac" in una dintre tarile cu cel mai ridicat nivel de trai. In Salzburg, ea este instructor de fitness la clubul sportiv MyGym Nord, unde preda diverse cursuri -Iron System, Pilates.Potrivit sursei citate, Laura a concurat cu succes la "Fitgala" la sfarsitul lunii iunie. Competitia a fost gazduita de un hotel de lux celebru in Austria, iar tanara romanca a fost imbatabila."Toata lumea a fost draguta anul acesta. Deci sunt cu atat mai fericita ca am castigat concursul. Din punct de vedere mental, sunt bine cand ma antrenez. Ma face sa ma simt pozitiv", le-a spus ea austriecilor.Laura si-a gasit echilibrul in meditatie si le recomanda tuturor sa urmeze aceasta cale. Un alt secret al ei este disciplina. "Vorbeste cu tine insati, crede in tine sau in Dumnezeu, orice vrei. Asculta muzica care iti plac, fa lucrurile pe care ti le-ai propus. Si daca lucrurile nu merg bine, fa-o cu disciplina."Admite ca nu totul este perfect in ce o priveste si nu se sfieste sa vorbeasca despre ceea ce considera ea ca este marele sau defect: bicepsii. "La mine acesti muschi sunt subtiri genetic, asa ca a trebuit sa muncesc mult la asta. In schimb, am avantajul unui stomac plat", a mai afirmat romanca.