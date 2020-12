Coordonatorul jandarmilor de la protestul din 10 august, numit seful Jandarmeriei Prahova. Laurentiu Cazan a fost cercetat pentru abuz in serviciu

Ancheta

Se cere redeschiderea anchetei

Cazan a intrat in atentia publica dupa ce a coordonat interventia jandarmilor la mitingul din 10 august 2018, din Piata Victoriei. La acea vreme, maiorul Laurentiu Cazan a fost imputernicit sa ocupe, timp de sase luni, functia de director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, scrie Ziarul Incomod Inspectoratul de Jandarmi Judetean Prahova "Colonel Alexandru Enescu" a actualizat echipa manageriala de pe site-ul propriu, iar Laurentiu Cazan apare la conducerea institutiei.In dosarul violentelor de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, Parchetul General a anuntat, pe 21 septembrie 2018, ca Laurentiu Cazan este urmarit penal pentru abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, participatie improprie la fals intelectual si participatie improprie la uz de fals.Sebastian Cucos si Catalin Sindile erau cercetati pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, in dosarul 10 august.Acuzatiile in cazul sefilor Jandarmeriei au fost clasate de DIICOT . Procurorul-sef al DIICOT a admis plangerile formulate impotriva Ordonantei din data de 26.06.2020, care clasa partial acuzatii din Dosarul 10 august si a dispus redeschiderea urmaririi penale.Ordonanta a fost inaintata Judecatorului de camera preliminara din cadrul Curtii de Apel Bucuresti in vederea confirmarii, potrivit disp. art. 335 alin. 4 C.P.P., urmand ca dupa ramanerea definitiva, dosarul sa fie declinat catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare.Cererea de redeschidere a anchetei este pe rolul instantelor.