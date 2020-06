Laurentiu Cobzaru, militarul care a alergat zeci de mii de kilometri pentru oamenii grav bolnavi

Ziare.

Tanarul militar participa la maratoane umanitare si organizeaza crosuri de binefacere pentru a-i ajuta pe cei grav bolnavi si cu posibilitati materiale reduse sa aiba o sansa la un tratament de specialitate. Sunt zeci de cazuri de oameni grav bolnavi - copii, adulti, colegi de arme - in care s-a implicat, punandu-si pasiunea de a alerga in sprijinul nevoii lor urgente pentru tratament si interventii de specialitate."Fac sport de la varsta de noua ani, dar pentru campanii umanitare alerg de sase ani. Sunt zeci de mii de kilometri alergati de mine pana acum pentru sustinerea cauzelor umanitare, dar numarul lor nu conteaza, conteaza scopul pentru fiecare cauza in parte. Importanta acestor kilometri este reprezentata de scopul urmarit, respectiv acordarea de sprijin pentru cei care au mare nevoie de ajutor. Aici nu am pus la socoteala si participarile la competitiile sportive alaturi de prietenii mei de suflet, Marian Tanase, Liviu Cobzaru, Mircea Batog, Cristi Onofrei, Costel Mazalu,Tudorel Antohe, Asii Alergarii Galati, impreuna cu care am sustinut mereu cauze umanitare. Sunt oameni carora le voi fi vesnic recunoscator, poate candva am sa ma revansez fata de ei. Le multumesc din inima tuturor pentru sprijin, pentru faptul ca au inteles ca scopul urmarit de mine este mai important decat imaginea mea", a declarat, pentru AGERPRES, Laurentiu Cobzaru.Foto: Facebook /Laurentiu CobzaruLaurentiu Cobzaru este caporal la Politia Militara din cadrul Centrului Secundar de Instruire pentru Lupta Smardan, iar pentru meritul deosebit de a fi alaturi de cei aflati in suferinta, in 2018, a fost declarat "Omul anului" in Armata Romana. Premierea a avut loc la Ministerul Apararii Nationale, prin mijlocirea Statului Major al Fortelor Terestre, iar pe langa trofeul "Omul anului", a primit si doua certificate de recunoastere a calitatilor profesionale si umane, unul la categoria "Imaginea si vizibilitatea Armatei", iar celalalt la categoria "Sanatate si Sport"."Distinctia 'Omul Anului' este meritul tuturor celor impreuna cu care am facut lucruri frumoase, de suflet, de sprijin si ajutor pentru semenii nostri. Nu cred ca exista doar Omul Anului, eu cred ca exista Oamenii Anului. Un singur om nu poate face totul, doar impreuna putem reusi. Adevarata valoare este data de noi toti, nu de un singur om. In ziua in care am primit distinctia am fost foarte fericit, pentru ca am reusit sa ajung acolo impreuna cu toti cei care mi-au fost alaturi in acesti ani. Am impartit distinctia 'Omul anului' cu Costel Mazalu (n.r. pompier in cadrul ISU Braila, prieten si coechipier de campanii umanitare). Ce poate fi mai frumos decat sa oferi neconditionat din putinul tau? Caci in inima ta vei ramane cu ceea ce ai facut pentru altii, asa cum am si motto-ul paginii mele de Facebook - 'FiiTuUnErou'. Nu vreau ca oamenii sa ma priveasca cu invidie, fiindca distinctia nu are nicio valoare, valoare omului sta in inima lui. Partea materiala si distinctiile sunt doar lucruri, dar omenia, bunatatea, sanatatea sunt lucruri care nu se cumpara niciodata. Eu cred ca adevaratii 'Oameni ai Anului' sunt cei pe care am incercat sa ii ajut si sa le ofer sprijinul de care au avut nevoie, lor le dedic acest trofeu", a spus Laurentiu Cobzaru.Punctul culminant al campaniilor sale umanitare - in ceea ce priveste distanta pe care a avut-o de parcurs - l-a atins pe 26 iunie, cand a alergat 600 de kilometri, de la Galati la Satu Mare, pentru Elena Ramona Toapa, o politista in varsta de 20 de ani, diagnosticata cu leucemie acuta la scurt timp de la angajare, dar si in memoria unui baietel din Braila."Ultima alergare a fost Galati-Satu Mare. Am pus in ea tot sufletul meu, toata inima mea. Am terminat cursa cu gandul la Ramona si cu mare tristete cu gandul la Nicolas. Mi s-a rupt sufletul pentru acest baietel, care a plecat atat de devreme catre ingeri. Am plans la finalul cursei, fara jena am plans. Eram fericit ca am terminat cursa si ca am putut duce mesajul Ramonei si al lui Nicolas mai departe, asta a contat. In aceasta cursa am pus jumatate din salariul meu, 1.600 de lei, bani care pentru mine nu au contat, a contat cauza umanitara. Regret ca trebuie sa o spun, dar multi vad doar imaginea din fata, multi critica, imi pare rau pentru acesti oameni, ca nu vad inima unui om si, cel mai important, nu vad cauza. Dar sunt si oamenii care vad mult mai mult. Am intalnit in drumul meu si, la finalul cursei, oameni minunati, carora le multumesc enorm din toata inima mea. Le multumesc tuturor", a marturisit Cobzaru.Tanarul caporal isi doreste ca exemplul lui de umanitate si de altruism sa fie urmat si de altii, fiecare sa ajute prin meseria sau pasiunea pe care o are si, astfel, "lumea va deveni un loc mult mai bun"."Pasiunea mea este alergatul. Cand alerg ma simt liber, iar cand sustin o cauza umanitara dispare orice bariera fizica si psihica. Sunt fericit ca, prin sportul pe care il fac, pot sa-i ajut pe altii. Cred ca am primit acest dar de la Dumnezeu, pentru ca pun suflet si inima in tot ceea ce fac. Cred ca, in orice meserie pe care o ai, poti ajuta si tu, la randul tau, alti oameni. Am vazut ca unii din lista mea de Facebook si-au pus ca motto 'FiiTuUnErou' si ca sustin cauze umanitare, iar asta ma bucura enorm. Doresc tuturor sa fie si ei eroi pentru ceilalti. Daca as avea o inima super mare, as da-o mai departe, bucatica cu bucatica, sa invatam ca trebuie sa fim mai buni cu noi si cu necuvantatoarele", spune Laurentiu.Este mandru de statutul sau de militar si vrea sa demonstreze ca Armata poate salva vieti si altfel decat cu arma in mana."Ca militar, imi iubesc tara, drapelul, semenii, imi respect superiorii si colegii, respect regulamentele militare. Ceea ce fac o fac din pasiune si iubire pentru ceilalti. Ii multumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a daruit, m-a ajutat in toate momentele mele de cumpana. Nu pot sa ma laud cu ceva ce mi-a fost daruit. Lui ii sunt recunoscator, dar si tuturor oamenilor care cred in mine. Voi continua sa fac ceea ce stiu mai bine: sa ajut si sa alerg", afirma cu convingere Laurentiu.Laurentiu spune cu mandrie ca parintii sunt cei care i-au insuflat dorinta de a-i ajuta pe cei aflati in suferinta si dezvaluie faptul ca puterea de a alerga la maratoane a fost o dorinta a sa din copilarie, pe care i-a implinit-o Dumnezeu, caruia i-a promis ca tot ceea ce va castiga in urma practicarii sportului va darui celor aflati in nevoie."Provin dintr-o familie mare si sunt bucuros sa afirm asta, suntem cinci frati si o sora. In familia noastra a existat mereu dorinta de a oferi, de a ne ajuta semenii, iar asta m-a ajutat sa imi formez caracterul de om bun, la fel ca si fratii mei. Parintii nu aveau conditii sa ne ofere totul. Ne dadeam incaltarile de la unul la altul. Mi-am dorit sa fac sport, dar parintii nu au putut sa se imparta la cati copii suntem. La orele de sport ma inroseam tare la fata, asa ca eram tinut pe margine. Cred in Dumnezeu si, pot spune ca, am facut cu el, candva, un pact. L-am rugat sa ma ajute sa alerg cat mai repede si mai mult, iar eu i-am promis ca tot ce voi castiga voi darui celor aflati in nevoie. Dumnezeu cred ca m-a ascultat, pentru ca m-a ajutat sa cresc in ceea ce mi-am propus. Sunt un om simplu, un om obisnuit, care spera ca ajutorul sau va face lumea putin mai buna. Nu sunt un om bogat, dar am picioare sanatoase si alerg cat pot, sperand ca oamenii care au bani sa ii ajute pe cei bolnavi", a marturisit Laurentiu.Campionul faptelor bune nu mai tine minte exact numarul actiunilor umanitare in care s-a implicat, dar precizeaza ca, pentru el, kilometri alergati "sunt doar un numar", cauza umanitara fiind cea mai importanta."Sincer, nu le tin minte numarul, importanta la fiecare actiune a fost cauza. In fiecare cauza am pus suflet si toata inima mea. Au fost distante lungi, dar si scurte: Galati-Constanta, Galati-Bucuresti, Galati-Iasi, Galati-Focsani, Braila-Tulcea, Galati-Satu Mare, Galati-Bordeasca Veche-Obilesti. Dar cel mai important lucru, alaturi de prietenul meu Costel Mazalu organizam crosuri caritabile in Parcul Monument din Braila, pentru cei care au mare nevoie de ajutor. In luna iulie, ii invitam pe toti sa fie alaturi de cauzele noastre, la o alergare in aer liber, care ofera miscare si sanatate. Am alergat mereu pentru o cauza, nu pentru mine, imaginea mea nu este importanta, asta as vrea sa vada oamenii. Eu sunt doar Laurentiu, pentru cei care ma cunosc. Daca oamenii ar intelege ca 1 leu donat face o diferenta enorma pentru persoana care are nevoie, atunci cu siguranta vom fi mult mai buni cu semenii nostri. Pentru mine kilometri sunt doar un numar, cauza umanitara semnifica sufletul meu", mai afirma Laurentiu.Foto:Facebook/Laurentiu CobzaruMilitarul care si-a facut un scop in viata din a-i ajuta pe copiii si adultii aflati in suferinta a participat, printre altele, la maratonul Galati-Bucuresti, organizat anul trecut pe o distanta de 260 kilometri, in care, impreuna cu Costel Mazalu de la ISU Dunarea Braila si sublocotenentul Petronela Lungu din cadrul IGSU Bucuresti, a alergat pentru sustinea a patru persoane afectate de boli grave, intre care si plutonierul adjutant Viorel Dima, pompier la ISU Braila, diagnosticat cu cancer esofagian cu metastaze la ficat.Laurentiu a organizat in Parcul Monument crosul caritabil "Fii si tu un erou pentru Iuliana", unde sute de braileni au venit sa alerge si sa faca donatii pentru Iuliana Tiganus, o profesoara de geografie de la Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" din Braila, diagnosticata cu cancer.Pentru a promova campania "Coloram Sectia de Pediatrie" a Spitalului Judetean Braila, Laurentiu Cobzaru a alergat, anul trecut, la "Maratonul Nisipului" de la Mamaia , unde a reusit la proba de semimaraton, de 21 kilometri, sa castige locul I la categoria sa de varsta (30-39 ani) si locul al III-lea la general. Tot pentru a sprijini aceasta campanie, a organizat, alaturi de pompierul brailean Costel Mazalu, crosul "Fii tu un erou pentru copilul tau!", unde toate fondurile adunate au fost donate pentru amenajarea Sectiei de Pediatrie.In mai anul trecut, militarul a organizat inca un eveniment sportiv pentru a ajuta un camarad brailean, este vorba despre caporalul Andrei Sandel, diagnosticat cu tumora maligna la colon.Laurentiu Cobzaru s-a gandit deja si ce cadou isi doreste la implinirea varstei de 40 de ani: "Sa alerg de la Galati la Timisoara, acesta este cadoul pe care vreau sa mi-l fac!".