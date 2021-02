Legaturile bolnavicioase din Metrorex. Cum si-au construit sindicalistii un adevarat imperiu financiar

Legaturile dintre Metrorex si USLM

Pozitia USLM

Cine conduce USLM?

Averea lui Ion Radoi, ale carui venituri s-au dublat in ultimul an

Oamenii din spatele Sindomet Servcom SRL

Marian Artimon - administrator numit in 2012

Florian Misu Crisu - administrator din 2000

Constantin Dumitrica - administrator din 2000

Nichifor Ghita - administrator numit in 2019

Marin Picu - administrator numit in 2019

Mai mult, USLM detine, in proportie de 100%, firma Sindomet Servcom SRL, care a avut contracte cu Metrorex, pentru spatiile comerciale si pentru spatiile de publicitate, dar care detine si un complex turistic in Busteni, ce ofera reduceri de 99% pentru angajatii Metrorex care isi fac concediile acolo.Cei aproximativ 5.500 de angajati ai Metrorex si-au negociat o majorare a salariilor cu 18% de la 1 noiembrie 2020. Astfel, este vorba despre o crestere cu sume cuprinse intre 150 de lei si 1.575 de lei.Toate acestea, in contextul in care veniturile Metrorex s-au prabusit in urma pandemiei, iar compania a cerut o subventie de la stat de 1 miliard de lei, in crestere fata de ultimii ani si cea mai mare de pana acum. Cu alte cuvinte, diferenta dintre cheltuieli si venituri este acoperita din bugetul de stat, prin ministerul Transporturilor.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a declarat, intr-un interviu pentru Ziare.com , ca peste 10% din banii alocati pentru intretinerea drumurilor nationale, a cailor ferate si a celorlalte structuri navale si aeroportuare au mers catre sustinerea transportului de calatori cu metroul din Bucuresti, in 2020.Oficialul Guvernului a scris o postare pe Facebook luni, 8 februarie, prin care a anuntat concluziile preliminare ale anchetei Corpului de Control.Nu mai putin de 10 din cei 15 membri din comisia de negociere constituita la nivelul administratiei Metrorex erau membrii ai sindicatului USLM."Practic, sindicatul Metrorex a negociat salarii mai mari in plina pandemie cu sine insusi", scrie Catalin Drula.In verificarea Corpului de Control sunt incluse si contractele dintre Metrorex si firma Sinfomet Servcom SRL, firma detinuta in totalitate de USLM."Sindomet Servcom SRL a avut doua contracte cu Metrorex: unul pentru spatiile comerciale (expirat in 2018) prin care firma incasa 75% si Metrorex doar 25% din valorificarea acestora.Si un contract pentru spatiile de publicitate (expirat din 2019), din care Sindomet incasa 53%, iar Metrorex doar 47%", mai scrie Catalin Drula.Cu alte cuvinte, profiturile provenite din toate reclamele de la metrou , toate chioscurile si toate magazinele au ajuns, in procent mult mai mare, la firma Sindomet Servcom SRL.Catalin Drula mai scrie ca s-a incercat prelungirea acestor contracte, dar Metrorex refuza sa incaseze partea sa in continuare pentru ca nu mai exista un contract valabil. Cu toate acestea, Sindomet incaseaza, in continuare, sumele.Sindomet Servcom SRL detine si un complex turistic in Busteni, care ofera o reducere de 99% pentru angajatii Metrorex care aleg sa isi petreaca zilele de recuperare acolo. Reducerea de 99% este suportata de Metrorex.Catalin Drula mai arata ca castigul mediu brut lunar al unui salariat Metrorex a fost, in anul 2020, de 9.901 lei."In propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru 2021, Metrorex are estimat un castig mediu brut lunar per salariat de 12.739 lei", adauga Ministrul Transporturilor. Ion Radoi , presedintele USLM, a sustinut o conferinta de presa marti, 9 februarie, alaturi de alti doi reprezentanti ai sindicatului, ca raspuns la afirmatiile lui Catalin Drula.Referitor la membrii din comisia de negociere, 10 dintre cei 15 fiind si membrii sindicatului, reprezentantii USLM au declarat ca nu este nimic ilegal si ca, "in conformitate cu legea 62, directorii pot sa fie membrii de sindicat, dar nu pot sa detina functii in sindicat".Ei mai sustin si ca au acceptat ca salariile sa se majoreze cu 18%, desi puteau sa treaca peste acest prag, pentru ca ar fi urmat ca diferenta sa fie incasata de salariati prin prisma primelor oferite de sarbatori, care ar fi prevazute in contract. Totusi, au spus reprezentantii USLM, aceste prime nu au fost acordate.Reprezentantii USLM au declarat si ca au incercat sa poarte un dialog cu Catalin Drula si ca "s-au dus la usa lui" in 30 decembrie 2020. Ei sustin ca ministrul nu a dorit sa stea de vorba cu ei. Mai mult, intrebati daca nu au incercat sa ia legatura cu altcineva din minister, acestia au spus ca "domnul Drula nu le-a dat voie (altor reprezentanti ai ministerului - n.r.) sa vorbeasca".Reprezentantii USLM sustin ca, in privinta contractului pentru spatiile de publicitate, procentul este invers fata de ce a transmis ministrul Drula, mai exact ca Sindomet incasa 47%, iar Metrorex 53%.Mai mult, sustin ca diferenta dintre procente este explicata prin faptul ca Metrorez nu plateste taxe si impozite, fiind companie de stat, pe cand sindicatul plateste taxe si impozite, la care se adauga personalul administrativ.Ziare.com l-a contactat pe Catalin Drula, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, pentru a-i solicita un punct de vedere referitor la declaratiile reprezentantilor USLM."Cu toate acestea, faptul ca 10 din 15 membri ai comisiei de negociere din partea administratiei companiei erau si membri de sindicat este o chestiune de o moralitate si etica indoielnica cel putin. E ca si cum dumneavoastra cereti o marire de salariu, dar negociatorul din partea angajatorului sunteti tot dumneavoastra.In ceea ce priveste posibile prime, va rog sa intrebati managementul companiei. Raspunderea pentru operatiuni curente este la management", a declarat Catalin Drula pentru Ziare.com Ion Radoi, fost parlamentar PSD, este liderul de sindicat de la metrou de peste 15 ani , timp in care a cunoscut 20 de ministri ai Transporturilor si mai multi directori ai companiei Metrorex.Ion Radoi detine, in prezent, mai multe functii si anume: presedintiile Sindicatului liber metrou - Unitatea si a Federatiei Sindicatelor din Transporturi, Transloc si Servicii Publice "ATU Romania". In plus, el este membru in Comitetul executiv al Federatiei Europene a Transportatorilor.Liderul de sindicat a intrat in Parlamentul Romaniei in anul 2000, din partea PDSR, care a devenit PSD . A urmat legislatura din perioada 2004-2008, unde a fost senator din partea PSD Giurgiu.Ion Radoi este cel care anunta grevele de la metrou dupa ce negocierile esueaza, iar astfel de evenimente sunt relatate de presa inca din 2010.La sfarsitul anului 2018, sindicalistii au cerut o marire de 42% a salariilor. Ministrul Transporturilor de la acea vreme, Lucian Sova , membru PSD, lansa un atac la adresa lui Radoi.El declara ca greva de la metrou este pentru conservarea privilegiilor comerciantilor din statiile de metrou, spatii pe care le inchiriza sindicatul si de pe urma carora castiga bani.In plus, el a declarat ca santajul sindicalistilor lui Radoi scumpeste calatoria cu metroul.Tot Sova facea publice cresterile de salarii din ultimii ani, astfel: in 2015, veniturile au crescut cu 9%, in 2016, cu 12% iar in 2017, cu 21%. La finalul negocierilor din 2018, sindicalistii s-au multumit cu lefuri mai mari cu 20%.Radoi detine mai multe terenuri: unul agricol in Giurgiu, unul forestier, unul intravilan si unui extravilan, toate patru cumparate in perioada 2001-2004, cat a fost parlamentar din partea PSDR, devenit PSD.El mai are un apartament in Bucuresti, o casa de vacanta in Dambovita, una in Sinaia, obtinuta in urma finalizarii divortului si o casa de locuit in Giurgiu, care i-a revenit in urma decesului parintilor.In declaratia de avere din 2020, Radoi a trecut un autoturism Audi A6, fabricat in anul 1999, dar si bijuterii si ceasuri in valoare de 6.500 de euro, mentionate si in declaratiile din anii trecuti.In 2019, Radoi a incasat suma de 227.882 de lei pentru functia de presedinte de sindicat. In aceasta suma intra si indemnizatia sindicala. Venitul sau s-a dublat fata de anul anterior, in care trecea in declaratia de avere doar suma de 111.799 de lei, aceeasi ca cea castigata in 2017.Sindomet Servcom SRL are o cifra de afaceri de 7.981.344 de lei, in anul 2019, un profit net de 6.197.855 de lei si 49 de angajati.Cifra de afaceri a fost in continua crestere de la infiintarea firmei, cea mai mare cifra fiind in 2019, ultimul an pentru care informatiile sunt disponibile.De exemplu, in anul 2008, cifra de afaceri era de 3.352.290 de lei, comparativ cu 7.981.344 de lei in 2019.Tot in 2019, cheltuielile au fost de 6.733.963 de lei.Potrivit informatiilor, se ocupa cu "hoteluri si alte facilitati de cazare similare", fiind vorba despre Complexul turistic Zamora, din Busteni.Persoanele din conducerea Sindomet Servcom SRL sunt:Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, fiind vorba despre anul fiscal 2019, Marian Artimon avea venituri anuale de la S.C Sindomet Servcom S.R.L de 73.000 de lei, ca administrator cu atributii de director, la care se adauga 75.000 de lei ca instructor de instalatii la Metrorex.In plus, lua 14.000 de lei de la Primaria Capitalei, functia fiind de consilier general.Potrivit declaratiei sale de interese, depusa in august 2020, era reprezentantul PMB in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la cinci din cele 22 de companii municipale infiintate de fostul primar general al Bucurestiului, Gabriela Firea . Este vorba despre Companiile pentru Agrement, Protectie Civila, Tehnologia Informatiei, Paza si Protectie si despre Compania pentru Managementul Transportului Bucuresti.Florian Crisu a candidat in 2016 pe listele PSD la alegerile locale si a obtinut un mandat de consilier la Primaria Sectorul 1. Libertatea dezvaluia , in 2018, ca Florian Crisu reiese ca Florian Crisu era si vicepresedintele organizatiei PSD Sector 1. Presedinte era Daniel Tudorache, primarul de sector de la momentul respectiv."Asta in conditiile in care, potrivit legii, organizatiile sindicale trebuie sa fie independente de autoritatile publice, de partidele politice si de organizatiile patronale", potrivit Libertatea.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2018, pentru anul fiscal 2017, fiind ultima disponibila, Crisu avea venituri anuale de 38.604 lei, ca administrator al Sindomet, 29.460 de lei, fiind consilierul presedintelui USLM, Ion Radoi, 9.432 de lei de la Primaria Sectorului 1, fiind consilier local si 45.000 de lei pensie.In cazul celorlalti trei administratori, nu exista declaratii de avere recente disponibile, cele mai noi fiind din 2012.