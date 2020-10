Legaturile vechi ale lui Alexandru Rafila cu PSD. Consilierul ministrilor social-democrati

Legaturile mai vechi cu PSD

Prezenta in sfera politica a doctorului Rafila a fost pusa in umbra pana in urma cu cateva zile de statutul de expert in sanatate. Recent, Rafila a fost anuntat oficial de catre liderii PSD drept candidat al partidului, pe prima pozitie, pe listele din Bucuresti pentru Camera Deputatilor.Cu toate acestea, Alexandru Rafila are un trecut politic incarcat, legat de PSD.Alexandru Rafila a absolvit facultatea in 1987 si si-a obtinut titlul de doctor in medicina in 2004. Din anul 2000 a activat ca medic primar in specialitatile de medicina de laborator/ microbiologie si sanatate publica.Intre decembrie 2004 si mai 2006 a fost director general al Institutului National de Sanatate Publica (INSP).Intre 2009 si 2014 a reprezentat Romania in comitetul director al Centrului European pentru Controlul si Preventia Bolilor.A fost directorul Institutului National de Sanatate Publica si reprezinta Romania la OMS din anul 2014. Dupa trei ani de cand a devenit reprezentant al Romaniei in acest for, Alexandru Rafila a fost desemnat sa faca parte din Comitetul Executiv al OMS, reprezentand, din 2018, intreaga regiune europeana, potrivit informatiilor furnizate de Societatea Romana de Microbiologie In 2019 Universitatea de Medicina si Farmacie i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa.Este seful disciplinei de Microbiologie al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" si seful laboratorului Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti.Pe Alexandru Rafila il leaga de PSD mai multe functii ocupate de-a lungul timpului in aparatul de stat.In anul 2009, in timpul guvernarii PDL -PSD, a fost consilierul ministrului Sanatatii Ion Bazac, asa cum este intitulat intr-un articol Mediafax Potrivit unui CV din anul 2017 , in perioada 2012-2013, Rafila a fost Secretar de Stat pentru asistenta medicala si sanatate publica. Mai exact, in timpul guvernarii USL cand prim-ministru era PSD-istul Victor Ponta Ulterior, a devenit consilier personal al ministrului Sanatatii PSD in timpul tragediei de la Colectiv