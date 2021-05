Legea privind monitorizarea cu bratari electronice in cadrul procedurilor judiciare si executional penale, promulgata

Actul normativ are ca obiect de reglementare crearea unei infrastructuri care sa permita monitorizarea electronica in cadrul unor procedurii judiciare si executional penale, cu ajutorul unor dispozitive mobile sau fixe, precum si stabilirea responsabilitatilor autoritatilor implicate in proces Pe 21 aprilie, Camera Deputatilor a adoptat decizional proiectul de lege care reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronica - SIME, modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere si modul de actiune in situatia generarii unor alerte, precum si masuri de protectie a datelor din cadrul SIME.Conform actului normativ, SIME este un ansamblu de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei, precum si de dispozitive electronice de supraveghere, destinat monitorizarii electronice in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale.Dispozitivul electronic de supraveghere mobil va fi montat pe glezna persoanelor supravegheate. Prin exceptie, acest dispozitiv este montat pe bratul persoanei atunci cand montarea pe glezna nu este fizic posibila sau este contraindicata medical.SIME va mai fi folosit pentru supravegherea la distanta, conform legii 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal."In cazul in care persoana protejata este un minor care nu a implinit varsta de 14 ani sau o persoana fara discernamant, consimtamantul cu privire la utilizarea dispozitivului electronic de supraveghere se exprima de catre reprezentantul legal, cu exceptia situatiei in care unicul reprezentant legal este chiar persoana supravegheata, caz in care consimtamantul se va exprima de catre reprezentantul Directiei de Asistenta Sociala, prevede un alt amendament. In scopul prevazut de proiectul de lege, organul de supraveghere si/sau operatorul tehnic are dreptul sa patrunda in imobilul unde se executa masura, fara acordul persoanei supravegheate sau al persoanelor care locuiesc impreuna cu aceasta", mai arata legea promulgata de catre seful statului.De asemenea, "comunicarea intre organul de supraveghere si persoana supravegheata sau persoana protejata realizata prin intermediul unor sisteme de comunicare la distanta poate fi inregistrata".Inregistrarea va fi realizata cu informarea prealabila a persoanei supravegheate sau persoanei protejate, fara a fi necesar acordul acesteia, conform sursei mentionate.