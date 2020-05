Legea apiculturii a fost modificata. Ce schimbari s-au facut

Ziare.

Au votat in favoarea proiectului 304 de deputati, iar trei s-au abtinut.Potrivit proiectului, activitatea in apicultura poate fi practicata de orice persoana fizica sau juridica cu respectarea legislatiei in vigoare. Statul roman, prin ministerele de resort, sprijina activitatea de crestere a albinelor, a cresterii numarului si productiei familiilor de albine, a valorificarii superioare a resurselor melifere, a produselor apicole, a conservarii biodiversitatii si pastrarea fondului genetic apicol autohton.. Pentru amestecurile de miere provenite din comunitatea europeana si/sau tari terte, producatorii, procesatorii si comerciantii sunt obligati sa afiseze vizibil pe eticheta tara sau tarile de origine, dupa caz, prevede un amendament.Totodata,Potrivit unui alt amendament, apicultorii, individuali sau organizati in forme asociative, pot beneficia de sprijin financiar pentru infiintarea, dezvoltarea si modernizarea stupinelor prin accesarea masurilor prevazute in programele nationale sau europene destinate acestui sector. Formele asociative pot beneficia de sprijin financiar pentru organizarea de cursuri de formare profesionala, organizari de conferinte, schimburi de experiente si activitati didactice.Un alt amendament defineste mierea ca fiind "substanta naturala dulce produsa de albine "Apis mellifera" din nectarul plantelor sau din secretiile sectiunilor vii ale plantelor sau din excretiile, pe sectiunile vii ale plantelor, ale insectelor care se hranesc prin suctiune din plante si pe care albinele le colecteaza, le transforma, combinandu-le cu substante proprii specifice, le depoziteaza, le deshidrateaza, le aduna si le lasa in faguri pentru a se macera si a se maturiza".Ameliorarea albinelor din Romania se realizeaza prin programul national de ameliorare cadru in baza caruia organizatiile si asociatiile acreditate de Agentia Nationala pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" intocmesc programe proprii de ameliorare, infiinteaza si mentin evidente zootehnice si genealogice. Programul national de ameliorare are la baza ameliorarea rasei autohtone "Apis Mellifera Carpatica", prin imbunatatirea performantelor acestei populatii, in conformitate cu legislatia nationala si cu programul national cadru de ameliorare a albinelor, prevede un alt amendament.Biotehnologia insamantarilor artificiale este de competenta institutelor de cercetare, a institutelor de invatamant superior de profil, a apicultorilor calificati, recunoscuti conform legislatiei in vigoare, iar manipularile genetice efectuate cu caracter experimental sunt de competenta institutelor de cercetare si de invatamant superior de profil, iar aplicarea in practica se face sub controlul Agentiei Nationale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu".Producerea pentru comercializare a matcilor ameliorate in rasa curata poate fi realizata doar de stupine de multiplicare si de elita, autorizate in acest scop, conform legislatiei in vigoare, prevede un alt amendament.In scopul protectiei materialului biologic apicol autohton, introducerea de material biologic apicol pe teritoriul Romaniei va fi autorizata de Agentia Nationala pentru Zootehnie "Prof dr. G. K. Constantinescu" si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Pentru realizarea protectiei materialului biologic apicol autohton, prin programele nationale de sprijinire si dezvoltarea apiculturii se vor finanta proiectele si masurile in care se utilizeaza material genetic apicol autohton.Conform unui alt amendament, "apicultorii care amplaseaza stupine in pastoral sau la iernat sunt obligati sa comunice in scris autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se afla locul, perioada, numarul familiilor de albine, precum si adresa detinatorului de stupi, asigurand evidenta acestora, dar si protectia familiilor de albine impotriva tratamentelor fitosanitare. La amplasarea stupinelor in pastoral pe terenuri proprietate privata, apicultorul va solicita in scris aprobarea amplasarii stupilor proprietarului sau administratorului terenului anterior comunicarii catre autoritatile administratiei publice locale".Medicii veterinari oficiali de la nivelul Directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti sunt obligati sa efectueze supravegherea si controlul oficial al modului in care producatorii si procesatorii realizeaza procesarea mierii si sa recolteze probe in vederea efectuarii analizelor de laborator, in baza planului de control al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si in cazul reclamatiilor cu privire la neincadrarea in parametrii de siguranta si de calitate ai acestor produse. In vederea realizarii acestor activitati, ANSVSA va asigura conditiile si dotarea cu laboratoare specifice inclusiv la nivel regional sau pentru fiecare directie judeteana., sanctionate cu amenzi cuprinse intre 100 si 400 de lei pentru nedetinerea documentelor, amplasarea necorespunzatoare a panourilor de identificare, alte nerespectari similare ale legislatiei.Vor fi aplicate amenzi de la 1.000 lei la 2000 lei in cazul vanzarii materialului biologic apicol neautorizat, amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru introducerea pe teritoriul Romaniei de material biologic apicol fara autorizatie, amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru producatorii, procesatorii si comerciantii care comercializeaza cu buna stiinta miere de albine cu adaosuri de zaharuri exogene sau alte substante interzise, prin nerespectarea dispozitiilor prevazute in lege si, dupa caz, suspendarea pe timp de 12 luni a documentului de autorizare/inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in conformitate cu legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in vigoare.Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui proiect de lege.