Legea de infiintare a DNA-ului padurilor, atacata la CCR de Guvernul Orban. USR: Cine beneficiaza? Mafia lemnului

Postarea integrala a USR:

Sesizarea a fost postata si pe site-ul Senatului , una dintre criticile aduse de Guvern fiind ca legea nu ar respecta prevederile constitutionale legate de sursa de finantare.In urma sesizarii, USR a reactionat, sustinand ca Guvernul Orban incearca sa blocheze infiintarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, din care ar avea de castigat "mafia lemnului", potrivit postarii de pe pagina de Facebook a USR "La o luna de la adoptarea de catre Parlament, legea de infiintare a "DNA-ului padurilor" nu a intrat in vigoare pentru ca Guvernul PNL a gasit de cuviinta sa o atace la Curtea Constitutionala.Demersul Executivului confirma ceea ce parlamentarii USR au sustinut pe parcursul dezbaterilor in cele doua Camere: Guvernul Orban incearca sa blocheze infiintarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu. Cine beneficiaza? Mafia lemnului.Dar mai confirma si ipocrizia PNL. In Parlament, PNL s-a abtinut la vot in Camera Deputatilor, pentru ca, ulterior, la Senat, sa voteze legea doar pentru a avea ce sa atace Guvernul la CCR . Este inadmisibil jocul dublu pe care il face PNL.Privind in ansamblu, intelegem mai bine acum inversunarea cu care se incearca in Parlament, de cateva saptamani incoace, modificarea Codului Silvic astfel incat sa fie incurajata coruptia si hotia. Dar si cum s-a putut ca, in timpul starii de urgenta, sa fie un numar dublu de transporturi ilegale de lemn, confirmate prin apel la 112. Sau cum a ajuns sef la Romsilva un om ce considera ca furtul de lemne inseamna, iar 90% dintre ONG-urile care trag semnale de alarmaIntre timp, in fiecare an, din padurile Romaniei dispar, fara acte, 20 de milioane de metri cubi de lemn".