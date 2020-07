Legea potrivit careia copiii persoanelor decedate din motive politice in dictatura au dreptul la o indemnizatie lunara, promulgata de Iohannis

Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Decretului-Lege nr. 118/1990, in sensul de a aduce reparatiile juste, cuvenite, pentru suferintele indurate de victimele regimului comunist aflate in viata, care, datorita persecutiilor politice, vadit nedrepte, au fost grav discriminate social si profesional, ceea ce a avut ca efect limitarea si restrangerea majora a veniturilor materiale ale acestora si ale familiilor lor, timp de decenii, in toata perioada comunista.Potrivit actului normativ,, mai prevede legea.Actul normativ a fost initiat de deputatul minoritatilor nationale Slavoliub Adnagi.Acesta a precizat, in expunerea de motive, ca, a mentionat deputatul.