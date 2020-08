Legea prin care se interzice pentru doi ani instrainarea participatiilor statului, promulgata de presedinte

De la data intrarii in vigoare a legii se interzice, pentru o perioada de doi ani, instrainarea participatiilor statului la companiile si societatile nationale, la banci, precum si la orice alta societate la care statul are calitatea de actionar, indiferent de cota de participatie detinuta, conform actului normativ."Se suspenda pentru o perioada de doi ani orice operatiuni privind instrainarea participatiilor statului la companiile si societatile nationale, precum si la societatile la care statul are calitatea de actionar, incepute anterior intrarii in vigoare a prezentei legi. Dispozitiile nu se aplica operatiunilor post-privatizare si operatiunilor specifice privatizarii, in cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra participatiilor detinute de stat s-a realizat", mai prevede legea.Statul roman poate dobandi, in oricare dintre modalitatile prevazute de lege, participatii la societatile care desfasoara activitati economice in domeniile:a) productia si comercializarea de medicamente, dispozitive medicale, seruri si vaccinuri, servicii medicale si paramedicale;b) industria constructoare de masini, metalurgica, alimentara, agricultura, silvicultura, exploatarea forestiera;c) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie electrica si energie termica;d) explorarea, exploatarea, extractia, productia si prelucrarea resurselor minerale;e) transportul, constructia si administrarea de infrastructura rutiera, feroviara, navala si aeriana;f) captarea, tratarea si distributia apei potabile si a apei pentru irigatii;g) posta , comunicatii si tehnologia informatiei."Dobandirea de participatii de catre stat se face cu respectarea dispozitiilor privind ajutorul de stat, concurenta si competitivitatea", se mai stipuleaza in lege.Liberalii au contestat aceasta lege la CCR , inca sesizarea a fost respinsa.