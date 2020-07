Legea privind carantina, promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Principalele reglementari intrate in vigoare

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, sambata, decretul privind promulgarea Legii privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic (PL-x 418/07.07.2020), a anuntat Administratia Prezidentiala.Senatul a adoptat joi seara, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind carantina si izolarea. Raportul de admitere cu amendamente al Comisiei juridice si initiativa legislativa au fost adoptate de plenul Senatului cu 115 voturi "pentru", opt "impotriva" si trei abtineri.Legea carantinei, a carei forma finala a fost decisa de Senat, prevede ca personalul medical poate fi detasat fara concurs si beneficiaza de o plata suplimentara de 50% din salariu, plus o diurna de 2%. Izolarea persoanelor bolnave sau purtatoare ale "agentului inalt patogen", dar care nu prezinta simptome, poate fi facuta pentru maxim 48 de ore, insa medicul poate recomanda prelungirea masurii.A fost eliminata complet din lege "carantina bunurilor", insa au fost introduse reglementari in situatia posibilei infectari a minorilor. Orice persoana poate contesta in instanta actele administrative normative cuprinse in legea carantinei. Solutionarea va fi facuta in maximum 15 zile, iar apelul la decizia primei instantei va fi judecat de un complet format din 5 judecatori de la ICCJ, care se pronunta in termen de 5 zile de la sesizare.