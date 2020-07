Legea privind completarea si depunerea declaratiilor de avere in format electronic, promulgata

Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.176/2010, in sensul instituirii posibilitatii completarii si depunerii declaratiilor de avere si de interese "in format electronic, certificate cu semnatura electronica calificata". Potrivit legii, incepand cu anul 2022, toate persoanele prevazute la art.1 din Legea nr.176/2010 au obligatia de a completa si depune declaratiile de avere si de interese in format electronic."Incepand cu 1 ianuarie 2022, persoanele prevazute la art.1 alin. (1), cu exceptia celor prevazute la art. 1 alin. (1) pct. 39, au obligatia de a completa si depune declaratiile de avere si de interese in format electronic. Pana la data de 31 decembrie 2021, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 pot completa si depune declaratiile de avere si de interese si in format electronic, certificate cu semnatura electronica calificata, iar acestea se trimit Agentiei Nationale de Integritate prin mijloace electronice detransmitere la distanta. Procedura de transmitere la distanta a declaratiilor de avere si de interese, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Integritate", se arata in lege.Actul normativ stipuleaza ca declaratiile depuse in format electronic au acelasi regim ca cele depuse in format hartie, fiind transmise acelorasi persoane si entitati, urmand ca acestea sa deruleze procedurile prevazute de lege.Legea prevede ca ordinul presedintelui ANI se emite in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."Pana la data de 31 decembrie 2021, toate autoritatile publice, institutiile publice sau unitatile din care fac parte persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr.176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a asigura deponentilor certificate calificate pentru semnatura electronica", se arata in actul normativ.