Legea care interzice referirea la identitatea de gen in scoli, discutata la Curtea Constitutionala

Potrivit Administratiei Prezidentiale, legea contravine unor prevederi constitutionale referitoare la statul de drept si principiul separatiei puterilor in stat.Legea interzice in unitatile, institutiile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale, inclusiv in unitatile care ofera educatie extrascolara, activitatile "in vederea raspandirii teoriei sau opiniei identitatii de gen, inteleasa ca teoria sau opinia ca genul este un concept diferit de sexul biologic si ca cele doua nu sunt intotdeauna aceleasi", precum si a activitatilor care contravin principiilor prevazute la art. 3 al Legii nr. 1/2011."Consideram ca legea dedusa controlului de constitutionalitate contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), alin. (4) si alin. (5), referitoare la statul de drept, principiul separatiei puterilor in stat, respectiv la respectarea Constitutiei si a legilor, ale art. 16 alin. (1) referitoare la principiul egalitatii cetatenilor in fata legii in coroborare cu cele ale art. 32 privind asigurarea accesului la invatatura si cu cele ale art. 49 privind protectia copiilor si tinerilor, ale art. 20 alin. (2) privind prioritatea reglementarilor internationale in materia drepturilor fundamentale ale omului, ale art. 29 privind libertatea constiintei, ale art. 30 alin. (1) si alin. (2) referitoare la libertatea de exprimare si la interzicerea cenzurii, ale art. 32 alin. (6) referitoare la autonomia universitara, precum si ale art. 61 alin. (1) teza a doua, conform carora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii", arata seful statului.Presedintele Iohannis afirma ca legea sesizata la CCR contravine articolului 29 privind libertatea constiintei din Legea fundamentala."Consideram ca prin legea dedusa controlului de constitutionalitate se impune un stereotip/cliseu in ceea ce priveste rezultatul cercetarii unor anumite teorii/opinii, care trebuie sa fie unul si acelasi, sa se incadreze intr-un tipar si sa nu se orienteze intr-un anumit sens sau scop, in caz contrar, sanctiunea fiind interzicerea activitatii de raspandire a respectivelor teorii/opinii in mediul specific educational. In cazul de fata, invederam ca solutia Parlamentului de a impune prin lege ce activitati, teorii sau opinii si cu ce scop se pot constitui acestea in activitati educative care sa poata fi desfasurate in unitatile de invatamant si, prin urmare, ce discipline se pot studia in mediul scolar sau academic contravine libertatii individuale de constiinta intrucat, prin aceasta forma, dispozitia normativa este de natura sa ingradeasca libertatea de gandire si a opiniilor", sustine Klaus Iohannis.Seful statului aminteste ca, potrivit art. 29 alin. (1) si (2) din Constitutie, individul se bucura de libertatea neingradita a gandirii si opiniilor, libertatea constiintei fiind garantata."Intregul sistem educational trebuie sa fie deschis pentru idei, opinii si valori, statul trebuind sa se abtina de la adoptarea unor solutii legislative care pot fi interpretate ca lipsite de respect fata de convingerile persoanelor, respectiv parintilor sau tutorilor legali. In acest sens sunt si dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, potrivit carora idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si in asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetateneasca activa in societate, pentru incluziune sociala si pentru angajare pe piata muncii. De aceea, in organizarea activitatilor de invatamant, statul trebuie sa vegheze la respectarea acestor libertati, consacrand posibilitatea elevilor/studentilor majori de a participa la studierea anumitor discipline, teorii sau opinii, ori de a intelege sau gandi un anumit concept, respectiv rezultat, potrivit propriei lor convingeri", se mai arata in sesizarea transmisa CCR.De asemenea, Iohannis apreciaza ca legea in discutie contravine si prevederilor constitutionale referitoare la principiul egalitatii cetatenilor in fata legii, la cele privind asigurarea accesului la invatatura, dar si la prevederile Legii fundamentale cu privire la protectia copiilor si tinerilor."Prin impunerea unei conditii pentru interzicerea, in unitatile de invatamant, a activitatii in vederea raspandirii teoriei sau opiniei identitatii de gen, anume aceea ca aceasta teorie/opinie sa fie inteleasa ca un concept diferit de sexul biologic si ca cele doua nu sunt intotdeauna aceleasi, legea dedusa controlului Curtii Constitutionale este de natura sa determine excluderea din sfera beneficiarilor dreptului la educatie pe aceia care ar dori studierea teoriei/opiniei identitatii de gen, circumstantiata insa, in mod subiectiv, de catre legiuitor, in functie de modul in care aceasta este inteleasa", explica presedintele.De asemenea, potrivit sefului statului, legea incalca prevederile din Constitutie referitoare la autonomia universitara, dar si articole privitoare la libertatea de exprimare si interzicerea cenzurii.In sesizarea transmisa CCR se arata ca anumite prevederi ale legii "instituie o norma care este de natura sa determine restrangerea dreptului la libera exprimare, prin aceea ca aplicarea sa se realizeaza in functie de criteriul subiectiv al exprimarii unei anumite teorii/opinii, intr-un anumit sens, expres prevazut de lege".Iohannis mai sustine ca legea trimisa spre control constitutional ar incalca articole din Legea fundamentala referitoare la respectarea principiului separatiei puterilor in stat, precum dispozitiile art. 61 alin. (1) teza a doua din Constitutie, conform carora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii."Instrumentul juridic prin intermediul caruia s-a impus interzicerea in unitatile, in institutiile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale, inclusiv in unitatile care ofera educatie extrascolara, a activitatilor prevazute la lit. e) a art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, astfel cum sunt acestea stabilite prin legea dedusa controlului de constitutionalitate, contravine Constitutiei intrucat aceasta reglementare constituie, in fapt, o modificare a curriculumului preuniversitar si universitar, care insa nu poate fi impusa si/sau realizata printr-o lege initiata si adoptata de Parlament, ci reprezinta exercitarea unei competente legale a executivului in materia politicii de invatamant, ce se poate realiza doar printr-un act care emana de la nivelul Executivului, respectiv prin ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii sau prin hotarare de Guvern, dupa caz", se mentioneaza in sesizarea de neconstitutionalitate.Totodata, presedintele atrage atentia unei posibile incalcari a Constitutiei in ceea ce priveste statul de drept si prioritatea reglementarilor internationale in materia drepturilor fundamentale ale omului, astfel prevazuta de Legea fundamentala.In opinia sa, legea dedusa controlului de constitutionalitate "eludeaza valorile statului de drept" si contine dispozitii ce afecteaza calitatea si predictibilitatea sa, cu consecinta incalcarii prevederilor art. 1 alin. (5) din Constitutie.Iohannis adauga ca prin modificarile si completarile aduse Legii nr. 1/2011 "se creeaza un cadru legislativ confuz, cu reglementari si conditionari diferite pentru aceeasi ipoteza normativa - materia identitatii de gen, ceea ce afecteaza claritatea si predictibilitatea legii", aspect contrar cerintelor de calitate a legii, instituite prin Constitutie."Stabilirea unor solutii juridice diferite pentru aceeasi situatie normativa reprezinta o contradictie de conceptie a legiuitorului, care nu poate fi acceptata. Insa, contradictiile cu alte acte normative, apte sa creeze incertitudine sub aspectul dispozitiilor reglementate, genereaza o lipsa de coerenta, claritate si previzibilitate a normei legale, care este de natura sa infranga principiul securitatii juridice, sub aspectul componentei sale referitoare la claritatea si previzibilitatea legii, ceea ce incalca art. 1 alin. (5) din Constitutie", se precizeaza in documentul trimis la CCR.