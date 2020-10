Controversata lege prin care 46 de hectare de la Romexpo sunt cedate gratuit Camerei de Comert, pe masa judecatorilor CCR

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

USR a anuntat ca, alaturi de UDMR, a depus o sesizare de neconstitutionalitate in cazul acestei propuneri legislative, adoptata in data de 2 septembrie, prin care o suprafata de teren de 46 hectare, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comert."Nu este corect sa legiferam politici publice prin intermediul carora sa poata fi date noi 'tunuri imobiliare' . Unul dintre terenurile care va intra sub incidenta noii legi este localizat chiar pe Bulevardul Expozitiei. Daca se doreste valorificarea si dezvoltarea, aici, a unor proiecte imobiliare, ar fi putut fi organizata o procedura transparenta de licitatie. Sustinem dezvoltarea si investitiile, dar nu acordarea cu dedicatie de terenuri in plina campanie electorala", declara deputatul Cristina Pruna, membra in Comisia pentru industrii si servicii, citata intr-un comunicat transmis AGERPRES.Potrivit USR, legea incalca principiul bicameralismului. "In Camera decizionala, Camera Deputatilor, propunerea legislativa a fost modificata substantial, ceea ce a condus la o configuratie diferita fata de textul adoptat de Senat si de finalitatea urmarita de initiator", explica sursa citata.USR semnaleaza, totodata, incalcarea art. 1 alin (5) din Constitutie prin lipsa studiului de impact asupra efectelor scoaterii din patrimoniul statului a imobilelor care fac obiectul legii."Textul PLX nr. 452/2020 face referire la o serie de imobile care, desi neidentificate exact de lege, sunt de notorietate a fi intr-o zona centrala a Capitalei. Or, valoarea unor asemenea imobile poate genera un impact sever asupra bugetului de stat, patrimoniului statului, dar si a economiei, fiind introduse in circuitul economic prin efectul legii in discutie", mai mentioneaza semnatarii sesizarii.Potrivit acestora, se incalca si art. 44 alin (1) si (2) si art. 136 alin (5) din Constitutie ca urmare a incalcarii drepturilor de proprietate ale statului - instrainarea prin lege si fara contraprestatie, afectarea nelegala a patrimoniului statului.In opinia USR, nu se respecta nici art. 1 alin. (3) si (5) din Constitutie ca urmare a lipsei de claritate a legii. Redactarea propunerii legislative, in forma adoptata de Parlament, configureaza un regim juridic "confuz" al naturii juridice/regimului juridic al transmiterii proprietatii gratuite asupra imobilelor vizate, mai sustin semnatarii sesizarii la CCR