Politistii din Suceava au confiscat lemn in valoare de 200.000 de lei, in doar doua luni, dupa zeci de controale

In perioada 19-26 februarie, au fost efectuate 55 de controale pe drumurile, publice dar si 7 controale in fondul forestier si la unitati de debitare si prelucrare material lemnos. In cadrul controalelor a fost constatata o infractiune si au fost aplicate 56 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 35000 lei, noteaza Monitorul de Suceava La actiunea din ultima saptamana au fost confiscati 271,94 metri cubi material lemnos in valoare de aproape 50.000 de lei.