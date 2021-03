Lemnul aduce Romaniei 2,5 miliarde de euro anual doar din export. Furturile din padurile tarii inseamna tot atat

1,5 miliarde de euro prin PRR

Conform raportarii Romaniei in cadrul LULUCF (Exploatarea terenurilor, schimbarea destinatiei terenurilor si silvicultura, n.r.) sectorul forestier fixeaza anual 23,5 milioane tone de CO2, adica aproximativ 30% din emisiile totale ale Romaniei.In timp ce afacerile industriilor bazate pe lemn din Romania cumuleaza peste sase miliarde de euro, numarul locurilor de munca directe generate in economie, in acest sector, depaseste 150.000, cu o balanta comerciala externa neta ce trece de 2,5 miliarde de euro.Reprezentantii Prolemn sustin ca stocul de masa lemnoasa "pe picior" in padurile Romaniei s-a majorat cu 133 milioane mc, intre cele doua cicluri ale Inventarului Forestier National - IFN. In acelasi timp, 60% din energia regenerabila produsa de Romania se bazeaza pe energia termica din biomasa lemnoasa utilizata pentru incalzire in sectorul rezidential din Romania si aproape patru milioane de gospodarii se incalzesc cu ajutorul lemnului. "(...) Inlocuirea acestuia cu combustibili fosili din import ar incarca balanta de plati externe a Romaniei cu 3 miliarde de euro anual si ar conduce la emisii suplimentare de carbon de minimum 20 milioane tone CO2/an", sustin specialistii din industria lemnului.La finele anului 2019, Comunitatea Forestierilor - Fordaq arata, in cadrul Forumului Padurilor, Industriei Lemnului si Economiei Verzi, ca starea padurilor din Romania este buna, iar conform IFN se recolteaza mai putina masa lemnoasa decat cresterea padurii. In acest sens, o analiza de specialitate intocmita de catre aceeasi organizatie arata ca cifra de 38,6 milioane de metri cubi incadrata la categoria "volum disparut" (drain wood) nu a fost explicata, diferenta fata de volumul comercial raportat de administratiile silvice fiind asimilata automat, in mod gresit, taierilor ilegale.Primul ciclu al Inventarului Forestier National s-a desfasurat in perioada 2008 - 2012. In anul 2018 au fost finalizate lucrarile pentru realizarea celui de-al doilea ciclu IFN, inceput in 2013. La ora actuala, in Romania, suprafata forestiera este de 6,9 milioane de hectare, iar volumul de lemn "pe picior" este de 2,2 miliarde de metri cubi, in timp ce cantitatea de lemn recoltat din padurile Romaniei ajunge la la 38,6 milioane metri cubi.Pe de alta parte, un acelasi volum anual de 38,6 milioane de metri cubi de lemn, incadrat la categoria "volum disparut" (drain wood) nu a fost explicat, diferenta fata de volumul comercial raportat de administratiile silvice, fiind asimilat automat taierilor ilegale, potrivit unei analize a Comunitatii Forestierilor - Fordaq, conform CursdeGuervnare.ro IFN este principalul furnizor de date pentru raportarea indicatorilor de gestionare durabila a padurilor, conform angajamentelor asumate de Romania in cadrul Conferintei ministeriale pentru protectia padurilor in Europa (MCPFE). Documentul furnizeaza, de asemenea, date indispensabile raportarilor pentru Conventia-cadru a Natiunilor Unite privind schimbarea climei/ Protocolul de la Kyoto (UNFCCC/ KP) si pentru Conventia privind diversitatea biologica (CBD).Sectorul lemnului din Romania va beneficia de o alocare de 1,5 miliarde de euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), document strategic publicat recent.Printre prioritatile mentionate in strategie, evidentiate in Capitolul 2 al Pilonului I - "Impadurim Romania si protejam biodiversitate" se regasesc: integrarea sectorului rezidential romanesc in proiectul european Renovation Wave, prin masuri de crestere a eficientei energetice a utilizarii lemnului de foc pentru incalzire pentru minimum un milion de locuinte din mediul rural, precum si sustinerea programelor de impadurire si de creare de perdele forestiere, in special pe terenurile care nu au o folosinta adecvata nici agricola, nici forestiera.De asemenea, sunt vizate investitii in accesibilizarea fondului forestier si tehnologie de exploatare prietenoasa cu mediul si sustinerea executarii lucrarilor de ingrijire a padurilor si a mobilizarii biomasei din aceste lucrari ne-economice pe termen scurt, cu un sprijin de 20 de euro/mc biomasa pusa in piata.Conform PNRR, autoritatile din domeniu planuiesc infiintarea unei Burse a Lemnului, alaturi de reforma administrativa a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, dar si investitii in tehnologii prietenoase cu mediul, mijloace digitale de supraveghere si control a activitatilor ilegale din paduri, in special a taierilor ilegale de arbori, respectiv investitii in depozite si facilitati de sortare primara pentru valorificarea superioara a lemnului, inclusiv prin tranzitia de la sistemul de vanzare "pe picior" la vanzarea din depozite.La capitolul Biodiversitate, documentul strategic vizeaza mentinerea si cresterea statutului de conservare favorabila a speciilor si habitelor prin intermediul dezvoltarii de canale ecologice, reconstructii ecologice ale habitatelor si conservarea speciilor, crearea Retelei nationale de arii naturale urbane si reconstructia habitatelor de pajisti in ariile naturale protejate.In plus, vor fi actualizate Planurile de management pentru arii protejate si vor fi identificate zonelor potentiale de protectie stricta in habitate naturale terestre si marine in vederea punerii in aplicare a Strategiei Uniunii Europene privind biodiversitatea pentru anul 2030. Totodata, autoritatile au in vedere crearea unui management durabil in gestionarea faunei de interes cinegetic si eradicarea pestei porcine africane in fondul cinegetic national.Prin PNRR, Romania are alocat un buget total de 29,2 miliarde de euro.Romania trebuie sa transmita oficial Comisiei Europene propriul Plan de redresare si rezilienta pana la data de 30 aprilie 2021, intr-un singur document integrat.