VIDEO Leul abuzat de manelistul Dani Mocanu a fost gasit in urma perchezitiilor. Care va fi soarta animalului

Vela a mentionat ca legea trebuie respectata de toti, alaturi de imaginea cu animalul in cusca, recuperat in urma perchezitiilor.Politistii au facut miercuri, 25 noiembrie, perchezitii la locuinta manelistului Dani Mocanu, in al carui videoclip a aparut un leu ranit, precum si la alte doua adrese din Arges si Ilfov, in cadrul unui dosar penal privind protectia animalelor.Animalul a fost gasit si transportat la Gradina Zoologica din Targoviste.Citeste si: VIDEO FOTO Manelistul Dani Mocanu si-a asmutit fanii pe o tanara care l-a criticat pe Facebook dupa abuzarea leului bolnav. Femeia, bombardata ulterior cu "amenintari si injuraturi"