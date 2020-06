Liberali vor depune maine cererea de revocare a Renatei Weber, pentru a genera o majoritate

Ziare.

"PSD isi bate joc de cei aproape 5 milioane de pensionari care primesc o pensie bazata pe contributivitate. Facand scut in jurul Avocatului Poporului, PSD se transforma in avocatul pensiilor nesimtite. Vom depune maine cererea de revocare a doamnei Renate Weber si vom incerca sa generam o majoritate", a transmis, duminica, Florin Roman.Potrivit acestuia,"cine nu voteaza revocarea doamnei Weber devine un sustinator al pensiilor nesimtite, asa cum este cazul PSD"."Nu poti sa ocupi o functie de Avocat al Poporului si sa actionezi impotriva vointei poporului, care vrea taierea pensiilor speciale. PSD ii tradeaza pe pensionarii de rand, preferand sa dea banii pensionarilor speciali. Scutul facut in jurul Renatei Weber demonstreaza foarte clar ca PSD doar a mimat vointa de rupere a fratiei cu pensiile speciale si ca nu doreste impozitarea acestora", a mai afirmat Roman.Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, la Brasov, ca va solicita grupurilor parlamentare ale PNL "sa investigheze posibilitatea de a demite Avocatul Poporului".PSD considera ca in acest moment nu exista niciun motiv pentru schimbarea din functie a Avocatului Poporului, catalogand aceasta institutie drept una "fundamentala".