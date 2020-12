Liberalii vor 11 ministere din 18 si un premier din randul lor. Nicolae Ciuca e in carti pentru postul de prim-ministru

"Maine discutam si vom valida, probabil seara, la 19.00 sau 20.00 o sa avem BPN, dupa ce, la pranz vom sta de vorba pe propuneri", a declarat, marti seara, Rares Bogdan, intrebat despre propunerile de premier.Bogdan a explicat ca vor fi "3-4 propuneri", Nicolae Ciuca fiind una dintre acestea."Noi facem propunerile si domnia sa va alege (presedintele Klaus Iohannis - n.r.) pentru ca va trebui sa fie intr-un parteneriat cu domnia sa si intr-un parteneriat asumat cu PNL si intr-o colaborare permanenta cu USR PLUS si UDMR . Nu pot sa va spun nume pentru ca nu e corect. Pe domnul Ciuca vi l-am spus pentru ca este, practic, premierul in exercitiu", a mai afirmat Bogdan.Intrebat in continuare de jurnalisti daca toate propunerile vor fi din randul membrilor PNL, Bogdan a afirmat: "Toate numele sunt membri PNL, au fost membri PNL, vor fi membri PNL".Chestionat despre o eventuala propunere a lui Eduard Hellvig, Rares Bogdan a afirmat ca acesta "a reformat un serviciu, e un om cu un rol cheie" si "are un mandat extrem de performant"."Cred ca are o treaba foarte buna si este foarte bun, de ce vreti sa-l luati de acolo?", a mai afirmat Bogdan.Intrebat despre ministerele pe care le-ar vrea PNL, europarlamentarul liberal a afirmat: "Daca ar fi dupa mine, as pastra toate ministerele, pentru ca am mare incrdere in colegii mei. (...) Important este sa venim cu ponderea in urma rezultatelor, foarte probabil nu vom putea avea mai mult de 10-11 ministere din 18"."Premierul trebuie, obligatoriu, sa poata colabora cu Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor" a adaugat Rares Bogdan.