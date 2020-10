Licitatie cu miza uriasa in Uniunea Europeana, castigata de o companie romaneasca. Antibiotic vital in pandemia de COVID-19, livrat pe tot continentul

Comisia Europeana a finalizat recent licitatia prin care asigura tarilor membre stocurile necesare, pentru cel de-al doilea val al pandemiei, cu antibiotice betalactamice (amoxicilina cu acid clavulanic si piperaciclina cu tazobactam).Antibiotice Iasi a castigat aceasta licitatie pentru produsul AmoxiPlusŽ (amoxicilina/acid clavulanic - pulbere sterila injectabila) si va livra, la solicitarea tarilor europene, 2.750.000 flacoane, intr-un interval de 12 luni."Cred ca fiecare dintre noi trebuie sa faca ceea ce stie mai bine. Antibiotice pune la dispozitia Europei un produs strategic de maxima importanta pentru tratamentul infectiilor asociate COVID-19. Am adjudecat licitatia cu un pret de bun simt, de 1.19 euro/flacon, oferind tarilor europene accesul la acest produs. Amoxicilina cu clavulanat este unul dintre cele mai valoroase medicamente pentru combaterea infectiilor bacteriene si nu numai.Noi, la Antibiotice, avem experienta si know- how de 65 de ani in producerea pulberilor sterile injectabile. Insa, dincolo de asigurarea necesarului cu AmoxiPlusŽ a pietelor europene, livrarile se vor efectua avand in vedere in primul rand acoperirea nevoii de medicamente antiinfectioase pentru pacientii din Romania. Ne respectam contractele, asigurand continuitatea livrarilor catre partenerii nostri nationali" a declarat Ioan Nani , director general Antibiotice Iasi, potrivit Adevarul.ro. Castigarea licitatiei a presupus obtinerea unui punctaj maxim prin indeplinirea cumulativa a patru conditii esentiale: calitate, termen valabilitate, pret, rapiditate/promtitudine in livrare.Antibiotice este singura companie farmaceutica din Romania care detine un flux de productie pentru pulberi sterile injectabile, primul produs fiind fabricat in 1955. Compania ieseana mentioneaza ca vinde acest antibiotic de generatie superioara, produs de peste 30 de ani, in spitalele din Romania, Marea Britanie, Vietnam, Ungaria, Lituania, Irak, Yemen.