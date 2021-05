Cu ce se mai ocupa Ambasada SUA la Bucuresti. Bunuri ale guvernului american, scoase la licitatie cu plata in lei

Printre acestea se afla autovehicule, piese de mobilier, echipamente IT, consumabile si electrocasnice precum aragaze, cuptoare cu microunde sau masini de spalat.Licitatia va incepe joi, 27 mai, la ora 8:30, si dureaza pana duminica, 30 mai 2021, la ora 17."Programul in care puteti inspecta personal autovehiculele este intre orele 9:00 - 16:00, joi, 27 mai si vineri, 28 mai. Vizionarile vor avea loc la poarta de serviciu a Ambasadei", se arata intr-un comunicat postat de ambasada SUA in Romania.Ofertele se pot face doar in lei, iar platile vor fi acceptate doar prin depunerea sumei datorate pentru articolele castigate in contul bancar al ambasadei.